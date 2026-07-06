Evo ko je Jelena Strunjaš, dadilja djece Novaka Đokovića

Novak Đoković na Centralnom terenu Vimbldona igra meč četvrtog kola protiv Romana Safijulina, a na tribinama teniskog hrama je uz srpskog tenisera njegova porodica i misteriozna dadilja.

Đoković je u pohodu ka 25. Gren slemu krenuo u prisustvu porodice. Uz njega je supruga Jelena, kao i njegova djeca Tara i Stefan. Uz njih je i misteriozna dadilja koja vodi računa o djeci.

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U pitanju je Jelena Strunjaš koja je već godinama uz Novaka i Jelenu i čuva nasljednike.

Dadilja Stefana i Tare Đoković već godinama radi u porodici Đoković i brine o djeci Novaka i Jelene. Srpski teniser i njegova supruga imaju veliko povjerenje u nju, s obzirom da ona ne samo da vodi računa o djeci u njihovom odsustvu, već je i izuzetno posvećena pedagoškom radu sa njima, što Novak i Jelena Đoković izuzetno cijene.

Saradnja dugo traje

Jelena Strunjaš je s godinama postala dio familije Đoković, sve češće je na turnirima, što se da primijetiti i na ovogodišnjem Vimbldonu.

Kako su ranije pisali brojni domaći i svjetski tabloidi, a njeno ime se nije objavljivalo u javnosti, morala je da ima poprilično visoke kvalifikacije da bi mogla da se zaposli kod porodice Đoković.

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Pored visokih preporuka prethodnih poslodavaca, Novaku i Jeleni je bilo od izuzetne važnosti da dadilja zna strane jezike, ali i da je kvalifikovana za pedagoško - metodički rad sa Stefanom i Tarom, s obzirom da su i Novak i Jelena do detalja posvećeni razvoju i vaspitanju svoje djece.

Uz to, podrazumijevala se i apsolutna diskrecija.

Dadilja potpisala ugovor o tajnosti

S obzirom da provodi maltene 24 sata dnevno sa porodicom Đoković, kako na turnirima, tako i u njihovom domu u Monte Karlu ili jednoj od mnogobrojnih destinacija za odmor, recimo u kući porodice Đoković u Marbelji, dadilja je morala da potpiše NDA ugovor (Non Diskložur Agriment), po kome se obavezala da neće otkrivati ništa o svom poslu u javnosti. To se, naravno, odnosi i na privatne informacije i anegdote iz života porodice Đoković, ali i na uslove u kojima radi, kolika joj je plata, kako joj izgleda svakodnevni posao.

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Potpisivanje ugovora o tajnosti nije formalnost, već neophodnost koja garantuje da nijedan privatni trenutak, nijedan detalj iz porodičnog života neće biti izložen javnosti.

Jednostavno, kao i svaki svjetski superstar, Novak Đoković mnogo ulaže u očuvanje privatnosti, naročito u vremenima kada su paparaci svuda oko njega i njegove porodice, i gdje i najmanji detalj može da završi na naslovnim stranama tabloida. Upravo je zbog toga dadilja postala stub sigurnosti za Stefana i Taru i njihovu privatnost.

Kako stvari stoje, s obzirom da je godinama u porodici Đoković, jasno je da je i te kako ispunila sve potrebne uslove.

Jelena otkrila i kako vaspitavaju Stefana i Taru

Stefan i Tara Đoković se vaspitavaju na malo drugačiji način nego neke starije generacije, uključujući Novaka i Jelenu. Upravo je o tome jednom prilikom govorila i sama Jelena Đoković, otkrivši da "njihova djeca pripadaju prvoj generaciji u porodici koja nikada nije dobijala batine – nešto što se ne može uzeti zdravo za gotovo u društvu koje je dugo podnosilo suprotne metode".

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"Stefan i Tara su prva generacija djece u našoj porodici koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobijala od svojih roditelja, moja majka prije mene, otac, baba i deda, Novakovi takođe. Vjerujem da to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem zaista može promijeniti svijet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u mijenjanju istorije i budućnosti", rekla je Jelena Đoković jednom prilikom.

(Sportal)