EUFA žestoko udarila na FIFA: Prešli ste crvenu liniju

Evropska fudbalska unija (UEFA) izdala je danas saopštenje u kojem je osudila odluku Svjetske fudbalske federacije (FIFA) da preinači suspenziju Amerikancu Folarinu Balogunu i nazvala je "prelaženjem crvene linije".

"Jučerašnja odluka o suspenziji na probni period od godinu dana sprovođenja automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona izdatog igraču Folarinu Balogunu prešla je crvenu liniju", stoji na početku saopštenja UEFA.

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Bologun je u meču protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton, ali mu je FIFA umjesto automatske suspenzije kaznu promijenila u uslovnu.

Iz UEFA dodaju da se fudbal, kao i svaki drugi sport, oslanja na pravila, koja su osnova za fer, pošteno i transparentno takmičenje.

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"Ponekad su pravila otvorena za tumačenje. U ovom slučaju ne. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice poslije crvenog kartona nije diskreciona opcija i ne zahtijeva donošenje odluke nadležnog tijela. To je princip ugrađen u propise, koji ne može biti predmet izuzetaka, a kamoli usred turnira gdje je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i redovno odslužilo suspenziju. Izražavamo svoje nevjerovanje zbog takve neviđene, neshvatljive i neopravdane odluke", dodaju iz UEFA.