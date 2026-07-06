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Transparenti podrške Borcu pred meč sa Levskim

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 09:55

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Транспарент подршке Борцу
Foto: Srna

Navijači Fudbalskog kluba Borac su brojnim transparentima pozvali Banjalučane da sutra dođu na gradski stadion i podrže "crveno-plave" u meču protiv bugarskog šampiona FK Levski.

"Gazi Levski!", ispisano je na jednom od tranparenata kod gradskog mosta u Obilićevu, prenosi "Srna".

Riječ je o prvom meču "Borca" u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, koji će biti odigran sutra u 20.30 časova.

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FK Borac

Borac Levski

Liga šampiona

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