Transparenti podrške Borcu pred meč sa Levskim

Autor:ATV redakcija
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Navijači Fudbalskog kluba Borac su brojnim transparentima pozvali Banjalučane da sutra dođu na gradski stadion i podrže "crveno-plave" u meču protiv bugarskog šampiona FK Levski.
"Gazi Levski!", ispisano je na jednom od tranparenata kod gradskog mosta u Obilićevu, prenosi "Srna".
Riječ je o prvom meču "Borca" u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, koji će biti odigran sutra u 20.30 časova.
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