Transparenti podrške Borcu pred meč sa Levskim

Foto: Srna

Navijači Fudbalskog kluba Borac su brojnim transparentima pozvali Banjalučane da sutra dođu na gradski stadion i podrže "crveno-plave" u meču protiv bugarskog šampiona FK Levski.

"Gazi Levski!", ispisano je na jednom od tranparenata kod gradskog mosta u Obilićevu, prenosi "Srna". Riječ je o prvom meču "Borca" u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, koji će biti odigran sutra u 20.30 časova.

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