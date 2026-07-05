Brazil je izbačen! Haland heroj Norveške!

Norveška je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom od 2:1.

Heroj Norveške je Erling Halad koji je sa dva gola odveo svoju reprezentaciju u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Imao je Brazil veliku šansu da čitav meč krene u drugom pravcu. Već u 14. minutu dosuđen je penal za Brazil, ali je Bruno Gimaris promašio sa bijele tačke. Izdržala je Norveška do 79. minuta meča kada Erlin Haland postiže gol za 1:0.

Intenzivna igra do kraja završena je u 90. minutu kada Haland postiže gol za 2:0, i svoje sedmi pogodak na ovom prvenstvu.

U samom finišu sudija ponovo svira penal za Brazil, a utješni gol postiže Nejmar sa bijele tačke. Bio je to već 110. minut igre i nije bilo vremena za bilo kakav organizovan napad Brazila.

Norveška je ovom pobjedom i plasmanom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva ispisala novu stranicu svoje istorije. Osim istorijskog plasmana, Norveška je po prvi put u svojoj istoriji uspjela da savlada Brazil. U svojoj knjizi će i ovaj debakl Brazila ispisati i Karlo Anćeloti, selektor, kojem je ovo bio novi izazov u karijeri, ali se završio neslavno.

Norveška će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom iz duela Meksiko - Engleska.

Haland se ovim golom izjednačio sa Lionelom Mesijem i Kilijanom Embapeom i nastavlja trku za zlatnu kopačku ovog prvenstva.

Važno je napomenuti da kladionice nisu davale preveliku šansu Norvežanima.

Gol iz penala u samom finišu meča vjerovatno je bio i posljednji za Nejmara u dresu Brazila,