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Potez za pamćenje: Mbape oduševio planetu jednim gestom

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 12:46

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Килијан Мбапе тјеши навијачицу Парагваја.
Foto: Screenshot/X

Kapiten francuske reprezentacije Kilijan Mbape bio je centralna figura meča osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja, gdje je pored odlučujućeg gola sa bijele tačke pažnju javnosti privukao i njegov ljudski gest prije samog početka susreta.

Tokom zvaničnog zagrijavanja, novi napadač Real Madrida je nenamjerno uputio jedan snažan udarac koji je otišao preko prečke i pogodio pravo u lice nesretnu navijačicu Paragvaja koja je sjedila u prvim redovima iza gola.

Djevojka je od siline udarca završila u suzama, a kada je francuski as vidio šta se dogodilo, bez razmišljanja je prekinuo zagrijavanje i pritrčao do same ograde kako bi provjerio u kakvom je stanju, prenosi Avaz.

Mbape je proveo neko vrijeme tješeći navijačicu koja je rukama pokrivala lice, a ovaj izuzetno srdačan i džentlmenski čin francuskog kapitena nagrađen je gromoglasnim ovacijama kompletnih tribina u SAD.

Čitavu scenu na društvenim mrežama potvrdio je i ugledni francuski novinar Žilijan Lorens, istakavši brzu i empatičnu reakciju prve zvijezde "Trikolora".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Kilijan Embape

Fudbalska reprezentacija Francuske

Svjetsko prvenstvo 2026

Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Mundijal 2026

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