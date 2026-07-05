Potez za pamćenje: Mbape oduševio planetu jednim gestom

Kapiten francuske reprezentacije Kilijan Mbape bio je centralna figura meča osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja, gdje je pored odlučujućeg gola sa bijele tačke pažnju javnosti privukao i njegov ljudski gest prije samog početka susreta.

Tokom zvaničnog zagrijavanja, novi napadač Real Madrida je nenamjerno uputio jedan snažan udarac koji je otišao preko prečke i pogodio pravo u lice nesretnu navijačicu Paragvaja koja je sjedila u prvim redovima iza gola.

Djevojka je od siline udarca završila u suzama, a kada je francuski as vidio šta se dogodilo, bez razmišljanja je prekinuo zagrijavanje i pritrčao do same ograde kako bi provjerio u kakvom je stanju, prenosi Avaz.

Kylian Mbappé dio un pelotazo a una aficionada y fue rápido a comprobar si estaba bien.



Detalles que marcan la diferencia ♥️https://t.co/4vGQ9IeETA — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026

Mbape je proveo neko vrijeme tješeći navijačicu koja je rukama pokrivala lice, a ovaj izuzetno srdačan i džentlmenski čin francuskog kapitena nagrađen je gromoglasnim ovacijama kompletnih tribina u SAD.

Čitavu scenu na društvenim mrežama potvrdio je i ugledni francuski novinar Žilijan Lorens, istakavši brzu i empatičnu reakciju prve zvijezde "Trikolora".