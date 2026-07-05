Tampon-zona na granici Rusije i Ukrajine stvara se planski, ruska vojska značajno napreduje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Već su postignuti značajni rezultati kada je riječ o napredovanju naših snaga. I niko ne treba da sumnja da će ta zona biti formirana u obimu koji je neophodan za osiguranje naše bezbjednosti", poručio je Peskov.

Neophodnost stvaranja takve tampon-zone uslovljena je agresivnom prirodom kijevskog režima.

"S obzirom na agresivnu prirodu kijevskog režima, kako bismo osigurali bezbjednost naših građana, moraćemo da stvorimo bezbjednosnu zonu, ili tampon zonu", rekao je Peskov novinarima.

Sa druge strane, Kijev izvodi napade na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

"Kijevski režim napada naše objekte energetskog sektora, civilnu infrastrukturu koja nema nikakve veze sa vojnim kompleksom ili vojnoindustrijskim kompleksom - objasnio je portparol Kremlja.

Prema njegovim riječima, "to je apsolutno očigledna teroristička priroda kijevskog režima", prenosi Sputnjik.