Robija za srpsku porodicu u Švajcarskoj: Čistačice slali i kod Madone

Srpska porodica osuđena je u Švajcarskoj zbog trgovine ljudima nakon što je sud utvrdio da je godinama eksploatisala žene iz Srbije koje su dovodili da rade kao čistačice u luksuznom skijalištu Gštad.

Na prvostepenu presudu žalili su se i odbrana i tužilaštvo.

Pred Regionalnim sudom u Tunu krajem juna osuđeni su 68-godišnja žena, njen 76-godišnji suprug i njihova 48-godišnja kćerka. Sud je majku označio kao glavnog organizatora, kćerku kao aktivnog učesnika u dovođenju radnica iz Srbije, dok je otac proglašen saučesnikom. Majka je osuđena na šest godina zatvora, kćerka na tri godine i devet mjeseci, dok je otac dobio dvije godine i četiri mjeseca zatvora, djelimično uslovno. Pored toga, svima su izrečene i novčane kazne, navodi izvor.

Prema optužnici, porodica je godinama dovodila žene iz siromašnih sredina Srbije, obećavajući im posao i zaradu u Švajcarskoj, da bi ih potom, kako tvrdi tužilaštvo, primoravala da rade u izuzetno teškim uslovima. U optužnici se navodi čak 40 žrtava, ali je sud zaključio da su elementi krivičnog djela trgovine ljudima dokazani u nešto više od deset slučajeva.

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Žene su, prema navodima sa suđenja, radile kao čistačice u luksuznim vilama u Gštadu za 1.500 švajcarskih franaka mjesečno, što znači da im je satnica bila oko 5,50 švajcarskih franaka, odnosno oko 6 evra po satu. To je daleko ispod švajcarskog standarda. Tužilaštvo tvrdi da su radile po devet sati dnevno, svih 30 dana u mjesecu, bez radnih dozvola i gotovo bez slobodnih dana. Spavale su na dušecima na podu, po više njih u jednoj sobi.

Tokom suđenja pažnju javnosti privuklo je i pominjanje svjetske pop zvijezde Madone. Kćerka osuđene porodice tvrdila je pred sudom da su njihove čistačice radile i u vilama koje su iznajmljivale poznate ličnosti, uključujući i slavnu pjevačicu koja često provodi praznike u ovom zimskom centru. Ipak, nema dokaza da je pjevačica bila upoznata sa uslovima u kojima su žene radile, već se pretpostavlja da su dolazile preko agencija.

Predsjedavajući sudija Jan Grunder odbacio je tvrdnje optuženih da su ženama zapravo pomagali. On je istakao da porodica nije bila dobrotvor, već da je godinama finansijski profitirala iskorišćavajući žene koje su bile u teškom ekonomskom i socijalnom položaju. O žalbama na presudu odlučivaće viši sud, prenosi Informer.