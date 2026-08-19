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"SLUPAO SAM SE I NIJE MI NIŠTA" Oglasio se Darko Lazić nakon navoda da je imao saobraćajnu nesreću

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 20:12

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Na društvenim mrežama se pojavio snimak potpuno uništenog automobila, uz tvrdnje da je upravo Darko Lazić bio za volanom, kao i da je nakon udesa prošao bez težih povreda.

U pomenutoj objavi se navodilo da je do saobraćajne nezgode došlo oko jedan sat iza ponoći, 17. avgusta 2026. godine, na Ibarskoj magistrali, te da je automobil, navodno, prvo udario u banderu, a potom se odbio i završio kod betonske ograde.

"Slupao sam se i nije mi ništa"

Međutim, ove tvrdnje nemaju veze sa istinom, što je za Hajp TV portal potvrdio upravo Darko Lazić.

Дарко Лазић

Scena

Darko Lazić progovorio o svom porijeklu

Pjevač je demantovao da je imao bilo kakvu saobraćajnu nezgodu i poručio da automobil sa snimka čak nije ni njegov.

- Nije istina da sam se slupao. Odakle im ta ideja više? Kad god se neko slupa, odmah je to Darko Lazić. Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa. Vidio sam da je auto demoliran, to čak i nije moj auto. Da sam se ja slupao, sigurno bih bio u bolnici. Ali, nije istina - rekao je Darko Lazić za Hajp TV portal.

Stavio tačku na glasine

Na ovaj način pjevač je stavio tačku na glasine koje su se proširile društvenim mrežama, a koje su za kratko vrijeme izazvale brojne reakcije javnosti.

Нивес Целзијус

Scena

Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus

Darko Lazić je, dakle, dobro i nije učestvovao u saobraćajnoj nesreći koja se pojavila na snimku, dok identitet osobe koja je upravljala uništenim automobilom za sada nije poznat.

(Kurir)

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Darko Lazić

Saobraćajna nesreća

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