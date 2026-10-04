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Značajna promjena: Ovako su glasali Banjalučani

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04.10.2026 21:51

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Скенер, избори 2026
Foto: ATV/Branko Jović

Još jedni Parlamentarni izbori su za nama, a apsolutni pobjednik je Savez nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik, koji je na svim nivoima osvojio najviše glasova.

Koliko je dobar rezultat ostvario SNSD možda i najbolje svjedoče podaci CIK-a na 80 odsto prebrojanih glasova u najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci.

Predsjedništvo

Za srpskog člana Predsjedništva ubjedljivo najveću podršku u Banjaluci je dobila SNSD-ova Željka Cvijanović koja je osvojila 42.183.

Игор Додик

Republika Srpska

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Čak oko 19 hiljada glasova imala je više od SDS-ovog Marinka Božovića koji je dobio 23.238 glasova.

Nebojša Vukanović osvojio je 21.060 glasova.

Poređenja radi, kada kažemo da je Banjaluka najbolji pokazatelj rezultata SNSD-a, Cvijanovićeva je u odnosu na prvog protivkandidata povećala prednost za čak 12 hiljada glasova.

Prije četiri godine ona je osvojila 50.149 glasova, dok je tada Mirko Šarović (SDS) imao 43.762 glasa.

Predsjednik

Vidljiv je rast i kada je u pitanju trka za predsjednika Republike Srpske. Kandidat SNSD-a 2022. godine tada je imao 11.000 manje glasova u Banjaluci nego kandidat PDP-a.

Драшко Станивуковић

Republika Srpska

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Sada je situacija znatno drukčija.

Savo Minić je osvojio 38.550, dok je Branko Blanuša osvojio 44.287 glasova.

Vidljivo je smanjenje razlike na izborima za ovaj nivo vlasti, koja je svedena na manje od 6 hiljada glasova.

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