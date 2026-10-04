Igor Dodik glasao u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik glasao je danas u Banjaluci.
Igor Dodik je u pratnji supruge, sestre Gorice Dodik i njenog supruga obavio građansku dužnost u OŠ "Branko Ćopić" u banjalučkom naselju Borik.
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