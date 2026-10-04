U Banjaluci zabilježena kašnjenja, rješavaju se problemi sa Smartmatikom

Gradska izborna komisija u Banjaluci nije imala ovog jutra potvrdu o otvaranju devet biračkih mjesta, a koja su u međuvremenu otvorena.

"Od juče popodne rješavamo probleme sa Smartmatikom koje imamo za biračko mjesto 147 Obilićevo 2 ", rekao je za ATV predsjednik GIK-a Dubravko Malinić.

Ostala biračka mjesta su otvorena, uz zabilježena manja kašnjenja, na terenu se nalazi 25 mobilnih timova, kako su nam potvrdili iz GIK-a Banjaluka.