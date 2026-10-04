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U Banjaluci zabilježena kašnjenja, rješavaju se problemi sa Smartmatikom

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04.10.2026 09:09

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Foto: ATV

Gradska izborna komisija u Banjaluci nije imala ovog jutra potvrdu o otvaranju devet biračkih mjesta, a koja su u međuvremenu otvorena.

"Od juče popodne rješavamo probleme sa Smartmatikom koje imamo za biračko mjesto 147 Obilićevo 2 ", rekao je za ATV predsjednik GIK-a Dubravko Malinić.

Ostala biračka mjesta su otvorena, uz zabilježena manja kašnjenja, na terenu se nalazi 25 mobilnih timova, kako su nam potvrdili iz GIK-a Banjaluka.

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GIK

Banjaluka

izbori

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