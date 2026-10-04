U Bijeljini nije moguće glasanje na 11 biračkih mjesta

U Bijeljini se glasanje ne odvija na 11 biračkih mjesta zbog problema sa novim izbornim tehnologijama.

Riječ je o biračkim mjestima Bukovica Gornja, Golo Brdo, JU PIM, Osnovna škola "Vuk Karadžić" i Pučile jedan i dva.

Kako je rečeno iz GIK-a, ovaj broj nije konačan jer podaci nisu potpuni.

Izlaznost do 9.00 časova 4,7 odsto, i dalje nije otvoreno 11 biračkih mjesta

U Bijeljini je dva sata od početka izbornog dana na čekanju 11 biračkih mjesta na kojima nije pokrenuta nova tehnologija, ali je izlaznost birača od 4,7 odsto ipak zadovoljavajuća, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

Ona kaže da je na prethodnim izborima u isto vrijeme izlaznost bila 4,8 odsto.

"Za sada nije bilo prijavljenih problema", navela je Božićeva.

Podsjećamo, jutros u 7.00 časova na 34 od 184 biračka mjesta u Bijeljini nije pokrenuto glasanje putem skenera.