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Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

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04.10.2026 09:49

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Foto: ATV

U Brčko distriktu jutros je otvoreno svih 138 biračkih mjesta, a na desetak su zabilježeni problemi sa skenerima za glasačke listiće, rekao je Srni predsjednik Izborne komisije distrikta Marko Tadić. Tadić je potvrdio da na teren izlaze tehničke ekipe kako bi otklonile kvarove.

"Ukoliko se kvar ne može otkloniti, birački odbori prelaze na stari sistem i listiće ubacuju direktno u kutije", rekao je Tadić i dodao da uređaji za elektronsku identifikaciju birača rade bez greške na svim biračkim mjestima.

U Brčko distriktu jutros je otvoreno svih 138 biračkih mjesta, a na desetak su zabilježeni problemi sa skenerima za glasačke listiće, rekao je Srni predsjednik Izborne komisije distrikta Marko Tadić.

Tadić je potvrdio da na teren izlaze tehničke ekipe kako bi otklonile kvarove.

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"Ukoliko se kvar ne može otkloniti, birački odbori prelaze na stari sistem i listiće ubacuju direktno u kutije", rekao je Tadić i dodao da uređaji za elektronsku identifikaciju birača rade bez greške na svim biračkim mjestima.

(SRNA)

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Izbori 2026.

Opšti izbori 2026

Brčko distrikt

Skeneri

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