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Oglasio se MUP o procesu glasanja u Srpskoj

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04.10.2026 08:35

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2026" prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan Opštih izbora u BiH.

"Od 1.957 biračkih mjesta na području Republike Srpske, njih 201 nije bilo otvoreno u sedam časova. Proces glasanja se odvija mirno, bez incidenata. Povodom održavanja Opštih izbora, danas su građanima na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva i to u periodu od 07,00 do 19,00 časova", naveli su u saopštenju.

Naveli su da će građanima biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

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"U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućih Opštih izbora na području BiH, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" A.D. Gradiška, kao i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u nedjelju, 04. oktobra 10.2026. od 00,00 časova do 05.10.2026. godine do 06,00 časa. Ministarstvo u sjedištu, PU i PS, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naveli su da u istom periodu, u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

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Opšti izbori 2026

Izbori 2026

MUP Republike Srpske

biračko mjesto

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