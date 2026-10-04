U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta

U Trebinju ovog jutra birači na dva mjesta čekaju na glasanje jer biračka mjesta još uvijek nisu otvorena, javlja naš reporter.

U Tehničkoj školi u Trebinju birači čekaju da izađu na izbore te glasaju jer nisu prebrojani svi glasački listići, a kojih, kako su naveli za ATV ima mnogo.

Predsjednik GIK-a, Siniša Terzić u Trebinju za ATV je rekao da dva biračka mjesta još uvijek nisu otvorena, najveće u Tehničkoj školi u Trebinju i drugo u naselju Dživar u kom nisu još uvijek stigle kartice za skenere te se čekaju instrukcije Centralne izborne komisije BiH.

„Računali smo da će biračko mjesto biti otvoreno na vrijeme, međutim, ovo je veliko biračko mjesti 966 glasača, četiri su nivoa, dakle na svakom nivou imamo preko 1.000 listića za izbrojati, a uz to više nisu oni obični papirni već kartonski, tako da je to malo teže za izbrojati“, rekla je za ATV Vesna Pejić Pejišić, predsjednik biračkog mjesta Trebinje, Tehnička škola.