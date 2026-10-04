Evo šta svaki birač mora da zna prije odlaska na glasanje: Vodič za Opšte izbore

Opšti izbori u BiH održavaju se danas, u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 časova, a pravo glasa ostvaruje se uz važeći identifikacioni dokument BiH.

Ovi izbori donose i novine u samom procesu glasanja. Prvi put na opštim izborima primjenjuju se biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i nova rješenja za bržu transmisiju izbornih rezultata.

Zbog toga je važno da birači prije odlaska na glasanje provjere gdje su upisani, koje listiće treba da dobiju i kako pravilno da glasaju.

Birač koji se u trenutku zatvaranja biračkog mjesta zatekne na biračkom mjestu može ostvariti svoje biračko pravo u skladu sa izbornim pravilima.

Šta se bira na ovim izborima?

Na Opštim izborima građani biraju predstavnike na više nivoa vlasti.

Glasa se za:

članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH;

poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH;

poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske;

predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske;

poslanike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

CIK BiH navodi da se na Opštim izborima 2026. godine bira ukupno 518 nosilaca mandata, među 7.028 ovjerenih kandidata.

Koje ćete tačno glasačke listiće dobiti zavisi od mjesta prebivališta, odnosno izborne jedinice i statusa birača.

Kako provjeriti gdje glasate?

Jedna od najvažnijih stvari koju treba uraditi prije izbornog dana jeste provjeriti svoje biračko mjesto.

Nemojte pretpostaviti da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. Provjerite.

Centralna izborna komisija BiH objavljuje informacije o biračkim mjestima, a biračima se preporučuje da unaprijed provjere lokaciju svog biračkog mjesta.

Provjera putem interneta

Informacije o izborima i servisima za birače dostupne su na zvaničnoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH – izbori.ba.

Provjeru svog biračkog mjesta možete izvršiti unosom traženih ličnih podataka, odnosno imena, prezimena i JMBG-a OVDJE.

Ako ne možete provjeriti podatke putem interneta, birač se može obratiti i nadležnom Centru za birački spisak u svojoj opštini ili gradu.

Šta ponijeti na biračko mjesto?

Za glasanje je potrebno imati jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH:

ličnu kartu; vozačku dozvolu; pasoš.

CIK BiH navodi da birač uz pokazivanje jednog od ovih dokumenata ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu.

Tajnost glasanja je zagarantovana.

Praktično, prije izlaska iz kuće provjerite:

gdje se nalazi vaše biračko mjesto;

da imate važeći identifikacioni dokument;

za koje kandidate ili liste želite da glasate.

Šta se dešava kada dođete na biračko mjesto?

Opšti izbori 2026. godine donose novu proceduru.

Na biračkom mjestu birač prvo prolazi kroz biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju.

Prema uputstvima CIK-a, postupak uključuje provjeru identifikacionog dokumenta, a birač se dodatno autentifikuje biometrijskim putem.

Na ovaj način provjerava se identitet birača, kao i činjenica da već nije ostvario biračko pravo na tom biračkom mjestu.

Nakon uspješne identifikacije birač nastavlja proceduru glasanja i dobija odgovarajuću kombinaciju glasačkih listića.

Drugim riječima, nova tehnologija ne znači da birač glasa elektronski.

Birač i dalje označava papirni glasački listić, ali se nakon popunjavanja listić skenira. CIK je za Opšte izbore 2026. godine objavio posebna uputstva za postupak glasanja uz korišćenje specifičnih izbornih tehnologija.

Kako pravilno popuniti glasački listić?

Ovo je jedan od najvažnijih dijelova glasanja.

Na različitim nivoima postoje različiti glasački listići, pa je prije označavanja potrebno pažljivo pročitati uputstvo na samom listiću.

Na ovim izborima listić se označava na način koji je predviđen novim uputstvima, odnosno popunjavanjem kruga predviđenog za kandidata ili politički subjekt, a ne stavljanjem znaka „X“ kao što je bio slučaj u ranijim izbornim ciklusima.

CIK BiH objavio je posebna uputstva za pravilno označavanje glasačkih listića za:

Federaciju BiH;

Republiku Srpsku;

Brčko distrikt BiH za birače sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH;

Brčko distrikt BiH za birače sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.

Objavljena su i posebna uputstva za različite vrste glasačkih listića.

Osnovno pravilo

Označite listić upravo onako kako je navedeno u uputstvu na tom listiću.

Važno je:

ne zaokruživati više kandidata ako listić predviđa izbor jednog kandidata;

ne dodavati komentare, poruke, crteže ili druge oznake koje nisu predviđene pravilima;

pažljivo pročitati uputstvo prije nego što označite listić.

Ako niste sigurni kako da popunite određeni listić, prije označavanja pitajte člana biračkog odbora za tehničko pojašnjenje.

Član biračkog odbora ne smije uticati na vaš izbor kandidata ili političkog subjekta.

Šta ako pogriješite na glasačkom listiću?

Zbog toga je važno da prije označavanja pažljivo pročitate uputstvo na listiću.

Nemojte samostalno pokušavati da „popravite“ listić dodatnim oznakama.

Ako smatrate da ste pogriješili ili imate problem sa listićem, obratite se članu biračkog odbora i slijedite propisanu proceduru.

Šta se dešava nakon što popunite listić?

Nakon što popunite glasački listić, on se obrađuje putem skenera glasačkih listića.

Birač svoj glasački listić popunjava na način koji omogućava tajnost njegovog izbora.

Niko nema pravo da zahtijeva od birača da pokaže za koga je glasao.

Ako bilo ko pokuša da utiče na vaše glasanje, traži da glasate za određenu osobu ili stranku, ili zahtijeva dokaz o tome kako ste glasali, obratite se biračkom odboru i nadležnim izbornim institucijama.

Šta ako ne znam ko je na glasačkom listiću?

CIK BiH je objavio ovjerene kandidatske liste, a birači ih mogu pronaći na zvaničnoj internet-stranici Komisije.

Birači mogu pregledati liste prema izbornoj jedinici i opštini prebivališta, odnosno opštini glasanja.

Zato je korisno da se prije odlaska na biračko mjesto informišete:

koji kandidati se nalaze na listama;

kojem nivou vlasti pripada određeni listić;

kojim redoslijedom su kandidati navedeni;

kako se konkretni listić pravilno popunjava.

Informacije treba provjeravati na službenim izvorima, posebno na stranici CIK-a.

Za razliku od svih prethodnih izbora, na izborima u nedjelju birači će prilikom glasanja za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i kantonalne skupštine dobiti posebne listiće za glasanje.

Uz te listiće dobiće i kandidatsku listu. Na listićima za glasanje na jednoj strani, u lijevom dijelu listića biće navedene političke partije za koje se može glasati, a na desnoj stranci listića i brojevi.

Glasa se na način da birač oboji kružić ispred imena političke partije, i ukoliko želi, može obojiti i do maksimalno tri broja. Ti brojevi su praktično imena kandidata koje birač može naći na kandidatskoj listi.

Za člana Predsjedništva BiH i za predsjednika/potpredsjednika Republike Srpske glasaće se na jednom listiću.

Nakon glasanja birači će svoja četiri listića ubacivati u skener, a kandidatske liste koje su praktično samo informativne vratiće se članovima biračkog odbora.

Da bi listić bio važeći birač na izborima u nedjelju moraće obojiti kružić ispred političke partije. Na svim prethodnim izborima, birači su mogli dati glas samo pojedincima, međutim na ovim izborima mora se glasati za političku partiju. (Inače, i ranije, samo glas za kandidata bio je i glas za tu političku partiju).

U slučaju da birač oboji samo broj na glasačkom listiću, taj glasački listić biće nevažeći, a u slučaju da uz političku partiju oboji više od tri broja (kandidata) taj glas evidentiraće se samo ka

Gdje glasaju birači izvan BiH?

Za Opšte izbore 2026. godine registrovani su i birači koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine.

Prema podacima CIK-a, izvan BiH registrovano je ukupno 48.078 birača. Od tog broja, 45.457 birača glasa putem pošte, dok je 2.621 birač registrovan za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 država.

Za birače koji su se prijavili za glasanje izvan BiH važe posebna pravila i način glasanja koji je utvrđen za njihov registrovani oblik glasanja.

Portal e-Izbori CIK-a sadrži servis za elektronsku prijavu birača za glasanje izvan BiH.

Koliko je biračkih mjesta na Opštim izborima?

Za Opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta.

Od toga je:

5.121 redovno biračko mjesto;

385 mobilnih timova.

CIK BiH je zaključio Centralni birački spisak sa stanjem na 20. avgust 2026. godine.

Prema tim podacima, u Bosni i Hercegovini bilo je upisano 3.408.517 birača.

Šta ako imate problem na biračkom mjestu?

Ako imate problem sa identifikacijom, ne možete da pronađete svoje biračko mjesto ili smatrate da se izborni postupak ne provodi pravilno, prvo se obratite predsjedniku biračkog odbora.

Za pitanja i informacije u vezi sa izbornim procesom građani se mogu obratiti i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Najvažnije prije polaska na glasanje

Prije nego što krenete na biračko mjesto, provjerite:

gdje glasate;

da li imate važeći identifikacioni dokument;

koje glasačke listiće treba da dobijete;

koji su kandidati i liste na tim listićima;

kako se konkretni listić pravilno označava.

Na izborima 2026. godine posebno je važno obratiti pažnju na novu proceduru identifikacije i označavanja listića. CIK BiH je objavio posebna uputstva za birače i biračke odbore u vezi sa biometrijskom identifikacijom, autentifikacijom i skeniranjem glasačkih listića.

Najvažnije je da se prije glasanja upoznate sa uputstvom na samom listiću i da ga popunite samostalno, uz poštovanje pravila izbornog procesa.

(Glas Srpske)