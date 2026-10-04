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Dnevni horoskop za 4. oktobar: Pročitajte šta vam zvijezde spremaju

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04.10.2026 07:41

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хороскоп звијезде Мјесец
Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Zvijezde su danas ukrstile puteve i spremaju nepredviđene preokrete. Pročitajte detaljna astrološka predviđanja i saznajte kome stižu velike ljubavne dileme, ko mora da pazi na novac i poslovne partnere, a kome je hitno potreban odmor.

Ovan

Nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je »provjereno«. Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost. Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Bik

Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkog problema, pa je potrebno da osmislite dobar plan. Izbjegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju i opustite se.

Blizanci

Počinje da vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje, a volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu. Ponekad je teško prepoznati tim koji pobjeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče. Izbjegavajte stresne i naporne situacije.

Rak

Brinete zbog ljubavnih dilema i imate loš predosjećaj u vezi sa jednom bliskom osobom, zbog čega djelujete neposvjedočeno i oprezno. Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podrazumijeva drugačiji model ponašanja. Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Lav

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko mijenja vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme. Usporite svoj ubrzani ritam i opustite se.

Djevica

Izbjegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osjetljivim temama«, koje ni do sada niste uspjeli da zaključite. Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utješnu varijantu. Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Vaga

Nema potrebe da gajite velike iluzije jer se lako zanosite, pa podršku i razumijevanje potražite kod provjerenih prijatelja. Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrijebi vaše izjave u svoju korist. Poboljšajte svoju kondiciju.

Škorpija

Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži, pa prihvatite sve što dobijate od bliske osobe. Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju. Prijaće vam više sati zdravog sna.

Strijelac

Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osjećate. Važno je da vjerujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savjet koji vam nude bliski saradnici. Prijaće vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.

Jarac

Nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija nego osjećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost. Ako vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama. Ulepšajte svoje raspoloženje i opustite se.

Vodolija

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko mijenja vašu orijentaciju i kriterijume. Usporite svoj ubrzani ritam i opustite se.

Ribe

Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku, nemojte ignorisati nečije riječi. Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju. Izbjegavajte impulsivne reakcije, prenosi Astroluk.

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