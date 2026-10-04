Danas u Srpskoj sunčano, proljećne temperature

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Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će, nakon vedrog i hladnog jutra, biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, a maksimalna temperatura vazduha biće 28 stepeni Celzijusovih.

Jutros oko rijeka i po kotlinama ponegdje ima prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i promjenljiv, tokom dana povremeno umjeren, sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Ribnik i Rudo, dva, Bijeljina, Prijedor, Zenica i Čemerno tri, Banjaluka, Doboj, Sarajevo, Novi Grad i Bileća četiri, Mrkonjić Grad pet, Trebinje 12, Mostar 14 i Neum 16 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

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