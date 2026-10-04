Zaštitnik svih učenih ljudi: Pročitajte molitvu za oproštaj grijehova

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik posvećen Svetom apostolu Kodratu.
Pored dvanaest velikih apostola koji su bili najbliži Isusovi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola da šire Jevanđelje i propovedaju hrišćansku vjeru širom sveta.
Sveti Kodrat je bio episkop u Atini, a kasnije i u Magneziji. Ostao je upamćen kao izuzetno učen i mudar čovjek koji je napisao čuvenu odbranu hrišćanstva i lično je predao rimskom caru Hadrijanu. Hrišćansko predanje kaže da je spis ostavio toliko snažan utisak na vladara da je odmah naredio prestanak progona hrišćana.
Uprkos njegovoj mudrosti, neznabošci su ga progonili. Najpre je kamenovan, a potom bačen u tamnicu, gdje je umro od gladi 130. godine.
Sveti Kodrat se u narodu smatra zaštitnikom učenih ljudi i svih koji teže znanju. Prema narodnom vjerovanju, svi koji žele da u svoj dom unesu mir, blagostanje i deo svetiteljeve mudrosti, danas bi trebalo da u crkvi zapale svijeću i izgovore ovu molitvu:
"Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."
(Kurir)
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