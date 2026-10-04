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Zaštitnik svih učenih ljudi: Pročitajte molitvu za oproštaj grijehova

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04.10.2026 07:16

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Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik posvećen Svetom apostolu Kodratu.

Pored dvanaest velikih apostola koji su bili najbliži Isusovi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola da šire Jevanđelje i propovedaju hrišćansku vjeru širom sveta.

Sveti Kodrat je bio episkop u Atini, a kasnije i u Magneziji. Ostao je upamćen kao izuzetno učen i mudar čovjek koji je napisao čuvenu odbranu hrišćanstva i lično je predao rimskom caru Hadrijanu. Hrišćansko predanje kaže da je spis ostavio toliko snažan utisak na vladara da je odmah naredio prestanak progona hrišćana.

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Uprkos njegovoj mudrosti, neznabošci su ga progonili. Najpre je kamenovan, a potom bačen u tamnicu, gdje je umro od gladi 130. godine.

Sveti Kodrat se u narodu smatra zaštitnikom učenih ljudi i svih koji teže znanju. Prema narodnom vjerovanju, svi koji žele da u svoj dom unesu mir, blagostanje i deo svetiteljeve mudrosti, danas bi trebalo da u crkvi zapale svijeću i izgovore ovu molitvu:

"Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

(Kurir)

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