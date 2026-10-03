Ispovijesti jasenovačkih logoraša koji su pogledali film "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare"

Nakon više od osam decenija i dalje postoje živi svjedoci strahota Jasenovca. Film "Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“ pogledali su bivši jasenovački logoraši Mile Vukmirović i Rade Radivojac. Njihova sjećanja i dalje su živa. Kažu da su u filmu prepoznali sliku logora koju decenijama nose u sopstvenom sjećanju.

Mile Vukmirović imao je samo sedam godina kada je sa porodicom doveden u Jasenovac. U ustaškom genocidu izgubio je dvadeset članova uže porodice. Živ je ostao, kaže, zahvaljujući Dijani Budisavljević. Njegove sestre nisu imale tu sreću.

Rade Radivojac u Jasenovac je doveden kao 13-godišnjak. Rođen u Donjim Orlovcima kod Prijedora, prije odlaska u logor ostao je bez roditelja. U Jasenovcu, iz kojeg je uspio da pobjegne tokom nevremena, svjedočio je strahotama, piše RTRS.

Vukmirović i Radivojac pogledali su film "Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“. Kažu da je režiser Lordan Zafranović uspio da prikaže stradanje i atmosferu logora na način koji prepoznaju iz sopstvenog iskustva.

Sjećanje preživjelih logoraša jedno je od najdragocjenijih svjedočanstava o Jasenovcu. Mile i Rade svojim životnim pričama svjedočili su o stradanju, a sada su to stradanje prepoznali i na filmskom platnu.