Ponovo izbio požar na Bjelašnici: Vatrogasci na terenu, gašenje otežava nepristupačan teren

Požar je danas oko 13 časova izbio na području Bjelašnice, između Stanara i Hranisave, a ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo nalaze se na terenu i rade na njegovom gašenju.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, gašenje požara je u toku, a očekuje se i dolazak dodatnih ekipa koje bi trebalo da pomognu u intervenciji.

Vatrogascima posao otežava nepristupačan teren, zbog čega je prilaz požarištu posebno zahtjevan.

Prema informacijama sa terena, vegetacija na ovom području izrazito je suva, što pogoduje brzom širenju vatre i dodatno otežava situaciju.

Ekipe su i dalje angažovane na gašenju, a dalji razvoj situacije zavisiće od toka intervencije i mogućnosti pristupa zahvaćenom području.