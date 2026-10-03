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Ponovo izbio požar na Bjelašnici: Vatrogasci na terenu, gašenje otežava nepristupačan teren

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03.10.2026 16:18

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Поново избио пожар на Бјелашници: Ватрогасци на терену, гашење отежава неприступачан терен
Foto: Eko akcija

Požar je danas oko 13 časova izbio na području Bjelašnice, između Stanara i Hranisave, a ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo nalaze se na terenu i rade na njegovom gašenju.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, gašenje požara je u toku, a očekuje se i dolazak dodatnih ekipa koje bi trebalo da pomognu u intervenciji.

Vatrogascima posao otežava nepristupačan teren, zbog čega je prilaz požarištu posebno zahtjevan.

Prema informacijama sa terena, vegetacija na ovom području izrazito je suva, što pogoduje brzom širenju vatre i dodatno otežava situaciju.

Ekipe su i dalje angažovane na gašenju, a dalji razvoj situacije zavisiće od toka intervencije i mogućnosti pristupa zahvaćenom području.

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Tagovi :

Bjelašnica

požar

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