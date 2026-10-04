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Meteorolog otkrio kada stižu kiša i pad temperature

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04.10.2026 18:55

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Метеоролог открио када стижу киша и пад температуре
Foto: Envato/mibuch

Poznati meteorolog Marko Čubrilo otkrio je do kada možemo očekivati lijepo vrijeme te kada nam stižu niže temperature i padavine.

"U narednim danima bez promjene vremena. Noći i jutra vrlo hladni, ponegdje i to uglavnom na planinama uz slab mraz, ali dani pretežno sunčano i topli uz maksimume od 19 do 27 stepeni Celzijusa", naveo je on u objavi na svom Fejsbuk profilu.

Promjena vremena se prema njegovoj prognozi očekuje u četvrtak, kada bi moglo uslijediti postepeno naoblačenje koje bi zapadu, jugu i jugozapadu regiona donijelo kišu i grmljavinske pljuskove.

U petak se očekuje premještanje hladnog fronta uz prolaznu kišu i osjetno zahlađenje te bi se maksimumi ovog dana kretali od 10 stepeni na sjeverozapadu do 24 stepena jugoistoku regiona.

"Od nedjelje ponovo slijedi period stabilnog i toplijeg vremena uz hladne noći i dnevne maksimume od 17 do 24 stepena Celzijusa", naveo je Čubrilo.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

Marko Čubrilo

Jesen

Kiša

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