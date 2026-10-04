Logo

Kako se radi relevantno istraživanje javnog mnjenja?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 18:41

Komentari:

0
Дарко Милуновић
Foto: ATV

Reprezentativan je onaj uzorak koji u najboljoj mogućoj mjeri oslikava osnovni skup, što znači da je potrebno zadovoljiti polnu, starosnu i teritorijalnu reprezentativnost, pojasnio je za ATV Darko Milunović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.

"Prva stvar koja je jako važna je ko radi istraživanje, druga jeste da ta kuća koja radi istraživanje ima istoriju u prethodnom periodu odnosno da li se može vjerovati ili ne. Treća možda i najvažnija stvar jeste i sam uzorak koji se koristi kako bi se došlo de nekih zaključaka, da bi zaključak bio validan", rekao je Milunović.

Kako kaže, reprezentativan je onaj uzorak koji u najboljoj mogućoj mjeri oslikava osnovnu skup, što znači da je potrebno zadovoljiti polnu, starosnu i teritorijalnu reprezentativnost.

"Predizborni period kampanja je, normalno, ne samo u Republici Srpskoj i BiH, već generalno svugdje karakteristično po tome da se rade razna istraživanja, plasiraju se neke ankete gdje ni ne vidi ni koje radio istraživanje niti kolika je pouzdanost toga, to sve ima za cilj da utiče na neke druge stvari", kaže Milunović.

Prema njegovim riječima, ono što može da pokvari sliku svega jesu česte ankete koje ne nalaze na nekim od portala što nije reprezentativno jer ne zadovoljava polnu, starosnu osnovu. Kredibilno je ono što što rade agencije koje imaju reputaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Milunović

Republika Srpska

Republički zavod za statistiku

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац, плаћање

Republika Srpska

Koliki je BPD bio prije 20 godina?

1 mj

0
Зоран Милуновић

Republika Srpska

Milunović: Unazad dvadesetak kvartala imamo pozitivne stope realnog rasta BDP-a

1 mj

15
Нова сезона емисије 'У првом плану': У новом термину, разговор са Дарком Милуновићем

Emisije

Nova sezona emisije 'U prvom planu': U novom terminu, razgovor sa Darkom Milunovićem

1 mj

0
Новац

Ekonomija

BDP u Srpskoj bi do kraja godine mogao dostići 20 milijardi

1 mj

0

Više iz rubrike

Гласање избори 2026 листићи нове технологије

Republika Srpska

Laktaši: Na nekim biračkim mjestima će biti produženo glasanje

2 h

0
Полиција Републике Српске

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Tri incidenta, na jednom mjestu posmatrač nasrnuo na člana komisije

3 h

0
Скенер на изборима 2026.

Republika Srpska

Ovo je izlaznost na opštim izborima do 15 časova

3 h

0
Када је скенер изложен сунцу престаје да ради

Republika Srpska

Kada je skener izložen suncu prestaje da radi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Kovačević: Minić u velikoj prednosti - 17 hiljada glasova

19

35

Prve informacije za Predsjedništvo BiH: Cvijanović uvjerljivo vodi, Vukanović posljednji

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima