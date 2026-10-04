Kako se radi relevantno istraživanje javnog mnjenja?

Reprezentativan je onaj uzorak koji u najboljoj mogućoj mjeri oslikava osnovni skup, što znači da je potrebno zadovoljiti polnu, starosnu i teritorijalnu reprezentativnost, pojasnio je za ATV Darko Milunović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.

"Prva stvar koja je jako važna je ko radi istraživanje, druga jeste da ta kuća koja radi istraživanje ima istoriju u prethodnom periodu odnosno da li se može vjerovati ili ne. Treća možda i najvažnija stvar jeste i sam uzorak koji se koristi kako bi se došlo de nekih zaključaka, da bi zaključak bio validan", rekao je Milunović.

Kako kaže, reprezentativan je onaj uzorak koji u najboljoj mogućoj mjeri oslikava osnovnu skup, što znači da je potrebno zadovoljiti polnu, starosnu i teritorijalnu reprezentativnost.

"Predizborni period kampanja je, normalno, ne samo u Republici Srpskoj i BiH, već generalno svugdje karakteristično po tome da se rade razna istraživanja, plasiraju se neke ankete gdje ni ne vidi ni koje radio istraživanje niti kolika je pouzdanost toga, to sve ima za cilj da utiče na neke druge stvari", kaže Milunović.

Prema njegovim riječima, ono što može da pokvari sliku svega jesu česte ankete koje ne nalaze na nekim od portala što nije reprezentativno jer ne zadovoljava polnu, starosnu osnovu. Kredibilno je ono što što rade agencije koje imaju reputaciju.