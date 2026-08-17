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Koliki je BPD bio prije 20 godina?

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 21:43

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

BDP je prije 20 godina bio tri puta niži nego danas, a prije 10 godina duplo niži, rekao je Darko Milunović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.

"Imali smo mjesece i godine iza sebe, period kad u plate značajno rasle. A taj značajan rast nije tako vidljiv zato što su u istom periodu i cijene rasle. Da su cijene malo manje rasle, da je bila niža inflacija bio bi vidljivi rast životnog standarda, nažalost nije tako vidljiv zato što plate i cijene u tom kretanju prate jedno drugo", rekao je Darko Milunović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prosječna neto plata u junu mjesecu 2026. godine iznosila je 1698 KM. Svaki mjesec, kada je prisutan realan rast plata, pokazatelj je da plate rastu brže nego što rastu cijene, kaže Milunović.

"Plate se razlikuju od sektora do sektora, prosjek je samo srednja vrijednost. Neki brojevi koji su bili ranije neuporedivo lošiji, malo se priča o tome kako je došlo do poboljšanja. BDP je prije 20 godina bio tri puta niži nego danas, prije 10 godina je bio duplo niži nije bio ni 10 milijardi. To su sve stvari koje pokazuju neki napredak iz godine u godinu, tako i plate ako bi upoređivali. Nešto što mi ne možemo mjeriti, a to je individualno zadovoljstvo", kaže Milunović.

Kako kaže, od 2008. godine Republički zavod za statistiku se ne bavi potrošačkom korpom, ali dešavanja svakako prate.

Negativan prirodni priraštaj

"Od 2002. godine do danas, mi imamo negativan prirodni priraštaj uzastopno. Što znači da neko ko je rođen 2002. godine, danas završava fakultet i de na tržište rada i svake godine će na tržište rada manje ulaziti radne snage od onih koji izlaze sa tržišta rada. Zato će doći možda do nedostatka radnika, pa je taj scenario poprilični i vidljiv unazad par godina", navodi Milunović.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj je u 10-ak najvećih gradova koncentrisano 70% stanovništva.

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Tagovi :

rast BDP

Republički zavod za statistiku

Republika Srpska

Plata

Darko Milunović

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