Republički zavod za statistiku: Kolege iz FBiH neprofesionalne, njihove tvrdnje su netačne

Republički zavod za statistiku odbacio je tvrdnje Zavoda za statistiku Federacije BiH a u vezi sa izračunom prosječne neto plate, navodeći da su njihove tvrdnje netačne, neprofesionalne i nekolegijalne.

"Republički zavod za statistiku u potpunosti odbacuje tvrdnje Federalnog zavoda za statistiku, koji je saopštio da podaci o prosječnoj plati Republičkog zavoda Srpske mogu javnost dovesti u zabludu. Osim što je ova tvrdnja u potpunosti netačna, ona je i krajnje neprofesionalna i nekolegijalna i u direktnoj je suprotnosti sa više načela Kodeksa prakse evropske statistike, kao temeljnog dokumenta na kojem počiva rad svih evropskih statistika", navodi se u saopštenju.

Kako je naglašeno, Zavod nikada nije, niti će javno komentarisati rad drugih statističkih institucija u BiH, jer osim što je to nekorektno i neetično, krajnje je i neumjesno.

U Zavodu navode da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2026. godine iznosila 1.698 KM.

Pojašnjavaju da se prosječna plata koju Zavod objavljuje odnosi na platu isplaćenu u izvještajnom mjesecu i obuhvata isplate za rad u punom, kraćem od punog i dužem od punog radnog vremena /prekovremeni rad/, zaostale isplate plata za ranije mjesece izvršene u toku izvještajnog mjeseca, bez obzira na koji se period odnose, dodatke za minuli rad, rad u smjenama, dežurstva i rad noću, nedeljom i praznikom, kao i naknade plata za neizvršene, a plaćene časove rada /godišnji odmor, plaćeno odsustvo, državne praznike i neradne dane utvrđene zakonom, bolovanje koje ide na teret poslodavca, odsutnost za stručno obrazovanje, zastoje u radu bez krivice zaposlenih/.

Plate zaposlenih, objašnjavaju u Zavodu, ne obuhvataju ostala lična primanja kao što su topli obrok, prevoz, regres, solidarna pomoć, jednokratna novčana pomoć i slično.

Ne uključuju se ni primanja po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, naknade za autorska djela, otpremnine i jubilarne nagrade, te ostale beneficije zaposlenih.

Takođe, napominju iz Zavoda, plate ne obuhvataju naknade za bolovanja koja ne idu na teret poslodavca.

Prosječne plate računaju se tako što se ukupno isplaćena masa plata dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate i objavljuju se prema područjima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara EU klasifikaciji djelatnosti NACE Rev 2.

- Naglašavamo da se sva ostala lična primanja na obrascu RAD-1 prikazuju odvojeno od isplaćene plate i ti iznosi ne ulaze u obračun prosječne plate - dodaje se u saopštenju.

Sa sadržajem pomenutog obrasca putem kojeg Zavod prikuplja podatke javnost može da se upozna preko sljedećeg linka.

U Zavodu smatraju da ovakva netačna tvrdnja doprinosi jedino urušavanju povjerenja u statistički sistem koji se godinama oporavljao od svih afera koje su pratile Popis stanovništva u BiH, sproveden 2013. godine.

- U trenutku kada je Republički zavod za statistiku kroz niz aktivnosti, uspio da javnosti predstavi statistiku u zanimljivom obliku, zbog čega smo pobrali velike simpatije, ovakva jedna netačna tvrdnja nas sve zajedno vraća dva koraka unazad - naglašavaju u Zavodu.

Da sve bude apsurdnije, dodaje se u saopštenju, prije samo dva mjeseca, ekspertski tim za Stručnu ocjenu o usklađenosti statističkog sistema u BiH sa Kodeksom prakse evropske statistike, boravio je u sve tri statističke institucije.

Nakon toga su donijeli 30 preporuka za unapređenje rada i povećanja povjerenja u statistiku.

Iz Zavoda naglašavaju da ovakav neprofesionalan potez, sasvim sigurno, nije u skladu sa tim preporukama.

- Budući da dio javnosti u BiH posebno zanima poređenje plata, smatramo da je korisno da se zna da je u periodu 2021-2025. godina, prosječna neto plata u Republici Srpskoj u poređenju sa FBiH bila veća u četiri od pet posmatranih godina - dodaje se u saopštenju.

Zavod za statistiku Republike Srpske poručio je korisnicima, da su svi podaci koje Zavod objavljuje proizvedeni po najvišim standardima, uvažavajući načela Kodeksa prakse evropske statistike kao što su tačnost, pouzdanost, usklađenost, uporedivost, povjerljivost i profesionalna nezavisnost.