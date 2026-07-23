Stiglo dramatično priznanje iz Kijeva: Ukrajina u strašnom problemu!

Teretni brodovi prestali su da pristaju u ukrajinske crnomorske luke zbog sve lošije bezbjednosne situacije, izjavio je ministar agrarne politike Ukrajine Taras Visocki.

Visocki je rekao da vlasti rade na ponovnom otvaranju luka - mada nije pružio detalje - i naglasio da su odluku o zaobilaženju ukrajinskih luka na Crnom moru donijeli sami brodovlasnici.

"Mi kao država nismo uveli nikakve restrikcije, to je bila odluka brodovlasnika", rekao je i naglasio da je crnomorski koridor od suštinske važnosti za nacionalnu bezbjednost Ukrajine.

Ranije je zbog napada na objekte u Odeskoj oblasti najveći operater kontejnerskog prevoza "Maersk" obustavio rad u crnomorskim lukama Ukrajine.

Oružane snage Rusije nanose udare na lučku infrastrukturu koja se koristi u interesu ukrajinskih oružanih snaga.