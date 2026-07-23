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Virus Zapadnog Nila potvrđen u pet evropskih zemalja

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 15:52

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комарац инсект
Foto: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

Virus Zapadnog Nila širi se Evropom, a sezona prenošenja bolesti je u punom jeku. Lokalni slučajevi infekcije potvrđeni su u Grčkoj, Italiji, Španiji, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, prema najnovijim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), javlja Euronews .

Grčka nacionalna organizacija za javno zdravlje (EODY) prijavila je 21 lokalni slučaj infekcije zaključno sa 22. julom. Dvadeset pacijenata je razvilo komplikacije centralnog nervnog sistema, kao što su encefalitis i meningitis, dok je jedan pacijent imao blaže simptome. Za sada nije bilo smrtnih slučajeva, a trinaest ljudi je hospitalizovano.

Samo u protekloj nedjelji prijavljeno je 14 novih lokalnih slučajeva. Jedan slučaj je zabilježen i kod osobe koja je boravila u jednoj od endemskih zemalja u inostranstvu, ali još nije utvrđeno gdje se tačno zarazila, tako da ovaj slučaj nije uključen u epidemiološku analizu EODY.

Širenje virusa u Evropi

Podaci koje je ECDC prikupio do 15. jula pokazuju ukupno 33 lokalno preneta slučaja u pet evropskih zemalja i okolnim područjima. Italija je najteže pogođena, sa 20 slučajeva u 16 ​​različitih područja. Tri slučaja su potvrđena u Novari, po dva u Kremoni i Veroni, a pojedinačni slučajevi su prijavljeni i u Milanu, Firenci, Napulju, Padovi, Modeni i Ferari.

Dva slučaja su zabilježena u Sjevernoj Makedoniji, u regionima Skoplja i Vardara. Rumunija takođe ima po dva slučaja, u regionima Arđeš i Sučava, i Španija, u Alikanteu i Sevilji.

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Mapa ECDC-a pokazuje brzo geografsko širenje virusa. Na primjer, u Italiji je 11 od 16 regiona u kojima je virus sada prisutan dodato na listu pogođenih područja za samo nedjelju dana.

Grčka: Atika glavna žarišta

Velika većina grčkih slučajeva otkrivena je u širem regionu Atike. Infekcija je potvrđena u opštinama Spata–Artemida (6), Markopulo Mesogajas (2), Palini (2), Agija Paraskevi (2), Vari–Vula–Vulijagmeni (1), Kropija (1), Lavreotiki (1), Nea Jonija (1), Halandri (1), Atina (1) i Glifada (1).

Van Atike, po jedan slučaj je zabilježen u okrugu Larisa i opštini Palamas.

Iako u njima još uvijek nema potvrđenih slučajeva ljudske infekcije, EODY je takođe proglasio opštine Pajanija, Rafina-Pikermi, Marusi, Iraklion Atikis i Filotej-Psihiko područjima visokog rizika. Odluka je doneta na osnovu epidemioloških podataka i blizine područja gdje virus već cirkuliše.

EODY ističe da pojava slučajeva gotovo svake godine od 2010. godine potvrđuje da se virus Zapadnog Nila ustalio u Grčkoj, a ista situacija je i u nekoliko drugih evropskih zemalja.

ECDC objavljuje nedjeljne izvještaje tokom ljeta jer na širenje infekcije utiču vremenske prilike, broj komaraca i kretanje ptica, koje su prirodni rezervoari virusa. Pošto je nemoguće predvidjeti koja će područja biti pogođena, zdravstvene vlasti širom zemlje savjetuju građanima da se zaštite od ujeda komaraca.

(indeks)

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virus Zapadnog Nila

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