Od ebole preminulo gotovo 1.000 osoba

Autor:ATV redakcija
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U Demokratskoj Republici Kongo od ebole su oboljele 2.473 osobe, dok je preminulih 999.
Zavod za javno zdravlje Konga naveo je u svom najnovijem izveštaju da je u ponedjeljak, 20. jula, registrovano 50 novih slučajeva u provincijama Ituri i Sjeverni Kivu, na istoku zemlje.
Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ proglasila je 17. maja epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.
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SZO procjenjuje regionalni rizik od širenja virusa kao visok.
Ebola je veoma zarazna i može da se prenese na ljude sa divljih životinja. U ljudskoj populaciji širi se kontaktom sa tjelesnim tečnostima, kao i sa kontaminiranim površinama i materijalima poput posteljine i odjeće.
Bolest je rijetka, ali teška i često fatalna.
(Srna)
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