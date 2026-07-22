Od ebole preminulo gotovo 1.000 osoba

U Demokratskoj Republici Kongo od ebole su oboljele 2.473 osobe, dok je preminulih 999.

Zavod za javno zdravlje Konga naveo je u svom najnovijem izveštaju da je u ponedjeljak, 20. jula, registrovano 50 novih slučajeva u provincijama Ituri i Sjeverni Kivu, na istoku zemlje.

Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ proglasila je 17. maja epidemiju ebole u ​Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.

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SZO procjenjuje regionalni rizik od širenja virusa kao visok.

Ebola je veoma zarazna i može da se prenese na ljude sa divljih životinja. U ljudskoj populaciji širi se kontaktom sa tjelesnim tečnostima, kao i sa kontaminiranim površinama i materijalima poput posteljine i odjeće.

Bolest je rijetka, ali teška i često fatalna.

(Srna)