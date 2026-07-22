Logo

Košarkaški kamp u Novom Gradu počeo svoju 11. priču

22.07.2026 13:14

Komentari:

0
Кошаркашки камп у Новом Граду
Foto: Glas Srpske

Novi Grad je ove godine domaćin 11. izdanja košarkaškog kampa "Basketball camp" Novi Grad 2026. Organizator je KK Sloboda 73.

Na kampu će u naredna četiri dana učestvovati oko 150 dječaka i devojčica iz Novog Grada, Prijedora, Kozarske Dubice, Kostajnice, Bos. Krupe, Velike Kladuše, Cazina i inostranstva.

Sa djecom će ove godine raditi Igor Krajišnik, trener bijeljinskog Radnika, Luka Knežević, trener mlađih selekcija banjalučkog Borca, zatim, Siniša Umljenović, član stručnog štaba tuzlanskog Jedinstva, te Siniša Šolaja, trener prijedorskih Hantersa.

Promoter kampa je David Maran, bivši košarkaš Studenta i Slavije, koji je ponikao u mlađim kategorijama Slobode 73, inače nekada i sam učesnik ovog kampa.

Učesnici kampa ove godine radiće na tri terena, u Sportskoj dvorani u Novom Gradu, te na vanjskom terenu KK Sloboda 73 i u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Pored rada na taktičko-tehničkim elementima, za sve učesnike kampa biće organizovana takmičenja u šutiranju i raznim igrama. Kroz novogradski kamp u prethodnih devet izdanja prošlo je više od 1700 djece, prenosi Glas Srpske.

Podijeli:

Tagovi :

košarka

Novi Grad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Алексеј Покушевски напустио Партизан!

Košarka

Aleksej Pokuševski napustio Partizan!

19 h

0
Остоја Мијаиловић нови предсједник АБА лиге

Košarka

Ostoja Mijailović novi predsjednik ABA lige

1 d

0
Млади кошаркаши Србије

Košarka

Poraz Orlića, Slovenija šampion Evrope

2 d

0
Урош Плавшић

Košarka

Uhapšen Uroš Plavšić

4 d

0

  • Najnovije

14

33

Preminuo vam je član porodice? Ne dirajte njegovu karticu, evo ko dobija taj novac

14

23

Tek rođena beba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Više osoba završilo u bolnici

14

21

Zajednička komisija bez saglasnosti o vetu Bošnjaka, odlučivaće Ustavni sud

14

17

Za pripadnike ovog znaka avgust će biti najsrećniji mjesec: Sav trud će se konačno isplatiti

14

16

Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Evo kako da prepoznate svinjsku kugu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima