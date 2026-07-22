Košarkaški kamp u Novom Gradu počeo svoju 11. priču

Novi Grad je ove godine domaćin 11. izdanja košarkaškog kampa "Basketball camp" Novi Grad 2026. Organizator je KK Sloboda 73.

Na kampu će u naredna četiri dana učestvovati oko 150 dječaka i devojčica iz Novog Grada, Prijedora, Kozarske Dubice, Kostajnice, Bos. Krupe, Velike Kladuše, Cazina i inostranstva.

Sa djecom će ove godine raditi Igor Krajišnik, trener bijeljinskog Radnika, Luka Knežević, trener mlađih selekcija banjalučkog Borca, zatim, Siniša Umljenović, član stručnog štaba tuzlanskog Jedinstva, te Siniša Šolaja, trener prijedorskih Hantersa.

Promoter kampa je David Maran, bivši košarkaš Studenta i Slavije, koji je ponikao u mlađim kategorijama Slobode 73, inače nekada i sam učesnik ovog kampa.

Učesnici kampa ove godine radiće na tri terena, u Sportskoj dvorani u Novom Gradu, te na vanjskom terenu KK Sloboda 73 i u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Pored rada na taktičko-tehničkim elementima, za sve učesnike kampa biće organizovana takmičenja u šutiranju i raznim igrama. Kroz novogradski kamp u prethodnih devet izdanja prošlo je više od 1700 djece, prenosi Glas Srpske.