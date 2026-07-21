Aleksej Pokuševski napustio Partizan!

Aleksej Pokuševski napustio je KK Partizan. Srpski reprezentativac i crno-bijeli klub sporazumno su odlučili da prekinu saradnju, pošto je aktivirana "izlazna" klauzula iz ugovora.

Pokuševski je imao još godinu dana saradnje sa Partizanom, ali su obe strane postigle dogovor da se rastanu, čime je njegov period u beogradskom klubu završen.

Od Pokuševskog se klub oprostio porukom na društvenim mrežama:

Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine.



Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026

Bivši 17. pik NBA drafta iz 2020. godine sada postaje slobodan igrač, a očekuje se da će izazvati veliku pažnju na tržištu. Nekoliko klubova već prati njegovu situaciju, jer mnogi smatraju da 24-godišnji krilni košarkaš još nije pokazao svoj puni potencijal.

Pokuševski je u Partizan stigao pred sezonu 2024/25, nakon višegodišnjeg iskustva u NBA ligi, gdje je nastupao za Oklahoma Siti Tander i Šarlot Hornetse.

Sa crno-bijelima je već u prvoj sezoni osvojio dva velika trofeja – ABA ligu i titulu prvaka Srbije. Partizan je tako stigao do osme regionalne titule u istoriji kluba, dok je na domaći trofej čekao čak 11 godina.

Ipak, nakon dve sezone saradnje došlo je vreme za rastanak. Pokuševski sada ulazi u novu fazu karijere, a ostaje da se vidi gde će nastaviti put. Njegove godine, NBA iskustvo i činjenica da je i dalje igrač sa velikim potencijalom čine ga jednim od zanimljivijih imena na tržištu ovog ljeta.

(Telegraf)