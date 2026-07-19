Poraz Orlića, Slovenija šampion Evrope

Autor:ATV redakcija
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Reprezentacija Srbije izgubila je u finalu Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani od selekcije Slovenije rezultatom 84:65.
Ovo je prvi poraz "orlića" na Evrobasketu nakon šest pobjeda na turniru.
Slovenci su praktično cijeli meč bili u vođstvu, a predvodio ih je Vit Hrabar sa 18 poena.
Za Srbiju Miloš Šojić ubacio je 13, a Nikola Džepina i Aleksa Stojanović po 10 poena.
Bilo je ovo prvo finale Evrobasketa za "orliće" od 2015. godine kada su savladali Španiju i okitili se zlatom.
Bronzanu medalju osvojila je Španija koja je u meču za treće mjesto savladala Francusku rezultatom 65:54.
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