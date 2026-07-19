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Poraz Orlića, Slovenija šampion Evrope

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 22:02

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Млади кошаркаши Србије
Foto: FIBA

Reprezentacija Srbije izgubila je u finalu Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani od selekcije Slovenije rezultatom 84:65.

Ovo je prvi poraz "orlića" na Evrobasketu nakon šest pobjeda na turniru.

Slovenci su praktično cijeli meč bili u vođstvu, a predvodio ih je Vit Hrabar sa 18 poena.

Za Srbiju Miloš Šojić ubacio je 13, a Nikola Džepina i Aleksa Stojanović po 10 poena.

Bilo je ovo prvo finale Evrobasketa za "orliće" od 2015. godine kada su savladali Španiju i okitili se zlatom.

Bronzanu medalju osvojila je Španija koja je u meču za treće mjesto savladala Francusku rezultatom 65:54.

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Tag :

Evropsko prvenstvo

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