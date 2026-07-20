Logo

Knežević: Bećirovićev zahtjev je antiustavan i potpuni promašaj

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 16:23

Komentari:

0
Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај
Foto: ATV

Bivši sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević izjavio je Srni da je potpuni promašaj upućivanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH zbog veta u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koji je danas podnio predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Knežević je naveo da Bećirović nije podnio apelaciju, kako prenose federalni mediji, nego zahtjev za ocjenu ustavnosti, napominjući da je to jedan od ozbiljnijih oblika rada ili ovlaštenja Ustavnog suda BiH.

On je istakao da mu nije jasno da član Predsjedništva BiH, koji je uzgred i doktor nauka, može da potpiše jedan zahtjev koji je apsolutno antiustavan.

"Izričito je u Ustavu navedeno - u određenim elementima ovlaštenja Predsjedništva, kada se član Predsjedništva ne slaže sa takvom odlukom može proglasiti ili izjaviti povredu vitalnog entitetskog interesa", pojasnio je Knežević.

Prema njegovim riječima, ukoliko Narodna skupština Republike Srpske, u konkretnom slučaju jer je član Predsjedništva Željka Cvijanović to izjavila, dvotrećinskom većinom potvrdi taj proglas ili izjavu – smatra se da takva odluka ne postoji.

"Ne da nema učinka, ne da je poništena, nego jednostavno da ne postoji. Dakle, nije mi jasan uopšte ovaj cilj i logika", rekao je Knežević.

On je naveo da se sva priča da li Narodna skupština ima ili nema ovlaštenje svodi na to da li ta odluka Predsjedništva /koja ne postoji, a koju su dva člana Predsjedništva pokušali da donesu/ ima elemenata spoljne politike, odnosno nečega što se zove međunarodno predstavljanje.

"Pa koja je minimalna logika koja je potrebna za zaključak da sarađujete sa stranom organizacijom, imenujete strance u domaći organ i da to nema veze sa spoljnom politikom", rekao je Knežević.

On je ukazao da je Cvijanovićeva sa punim pravom imala mogućnost da odluči da li to vrijeđa ili ne vitalni entitetski interes i onda je sa punim pravom podnijela takav zahtjev Narodnoj skupštini.

"Govoreći profesionalno - nije mi jasan razlog zbog čega se to podnosi", istakao je Knežević.

Prema njegovoj ocjeni, najvažnije u svemu ovome je da je nemoguće zahtijevati od ustavnog organa, kakav je Ustavni sud, da poništi ovlaštenja iz Ustava koja postoje - drugog ustavnog organa, kakav je član Predsjedništva, a o tome da odluči treći ustavni organ, kakav je Narodna skupština.

"To je jednostavno nemoguće", smatra bivši sudija Ustavnog suda.

Knežević je poručio da se radi o organima iste snage i da se ovdje ne radi o odlukama, ne radi se o zakonima, ne radi se o povredama pravnog postupka - radi se izričito o ovlaštenju člana Predsjedništva i Narodne skupštine.

"Taj zahtjev je, profesionalno govoreći, potpuni promašaj", konstatovao je Knežević.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović zatražio je od Ustavnog suda BiH da ocijeni ustavnost odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, a u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Denis Bećirović

Zlatko Knežević

Ustavni sud BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тужилаштво УСК

BiH

Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

2 h

1
Минић: Полиција у ФБиХ да процесуира нападаче на српске повратнике

BiH

Minić: Policija u FBiH da procesuira napadače na srpske povratnike

18 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: Muslimani pokušavaju da spriječe budućnost srpskih povratnika

20 h

2
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

BiH

Stevandić: Hitno reagovati na napad na srpske povratnike

20 h

2

  • Najnovije

16

29

Broj žrtava ebole porastao na 930

16

29

Dobili smo instant plaćanje u bankama, evo šta to znači

16

26

Zabranjena vožnja električnih trotineta osobama mlađim od 18 godina

16

23

Knežević: Bećirovićev zahtjev je antiustavan i potpuni promašaj

16

16

Ispaljeno 65 raketa na području 7 gradova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima