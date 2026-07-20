Knežević: Bećirovićev zahtjev je antiustavan i potpuni promašaj

Bivši sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević izjavio je Srni da je potpuni promašaj upućivanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH zbog veta u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koji je danas podnio predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Knežević je naveo da Bećirović nije podnio apelaciju, kako prenose federalni mediji, nego zahtjev za ocjenu ustavnosti, napominjući da je to jedan od ozbiljnijih oblika rada ili ovlaštenja Ustavnog suda BiH.

On je istakao da mu nije jasno da član Predsjedništva BiH, koji je uzgred i doktor nauka, može da potpiše jedan zahtjev koji je apsolutno antiustavan.

"Izričito je u Ustavu navedeno - u određenim elementima ovlaštenja Predsjedništva, kada se član Predsjedništva ne slaže sa takvom odlukom može proglasiti ili izjaviti povredu vitalnog entitetskog interesa", pojasnio je Knežević.

Prema njegovim riječima, ukoliko Narodna skupština Republike Srpske, u konkretnom slučaju jer je član Predsjedništva Željka Cvijanović to izjavila, dvotrećinskom većinom potvrdi taj proglas ili izjavu – smatra se da takva odluka ne postoji.

"Ne da nema učinka, ne da je poništena, nego jednostavno da ne postoji. Dakle, nije mi jasan uopšte ovaj cilj i logika", rekao je Knežević.

On je naveo da se sva priča da li Narodna skupština ima ili nema ovlaštenje svodi na to da li ta odluka Predsjedništva /koja ne postoji, a koju su dva člana Predsjedništva pokušali da donesu/ ima elemenata spoljne politike, odnosno nečega što se zove međunarodno predstavljanje.

"Pa koja je minimalna logika koja je potrebna za zaključak da sarađujete sa stranom organizacijom, imenujete strance u domaći organ i da to nema veze sa spoljnom politikom", rekao je Knežević.

On je ukazao da je Cvijanovićeva sa punim pravom imala mogućnost da odluči da li to vrijeđa ili ne vitalni entitetski interes i onda je sa punim pravom podnijela takav zahtjev Narodnoj skupštini.

"Govoreći profesionalno - nije mi jasan razlog zbog čega se to podnosi", istakao je Knežević.

Prema njegovoj ocjeni, najvažnije u svemu ovome je da je nemoguće zahtijevati od ustavnog organa, kakav je Ustavni sud, da poništi ovlaštenja iz Ustava koja postoje - drugog ustavnog organa, kakav je član Predsjedništva, a o tome da odluči treći ustavni organ, kakav je Narodna skupština.

"To je jednostavno nemoguće", smatra bivši sudija Ustavnog suda.

Knežević je poručio da se radi o organima iste snage i da se ovdje ne radi o odlukama, ne radi se o zakonima, ne radi se o povredama pravnog postupka - radi se izričito o ovlaštenju člana Predsjedništva i Narodne skupštine.

"Taj zahtjev je, profesionalno govoreći, potpuni promašaj", konstatovao je Knežević.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović zatražio je od Ustavnog suda BiH da ocijeni ustavnost odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, a u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.