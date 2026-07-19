Dodik: Muslimani pokušavaju da spriječe budućnost srpskih povratnika

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta govori o tome da muslimani ponovo pokušavaju da učine ono što su činili nekoliko puta u istoriji - da desetkuju srpski narod i spriječe njegovu budućnost na ovim prostorima.

"To pokazuje da se oni polako rehabilituju i pokušavaju da učine isto ono što su činili nad srpskim narodom nekoliko puta u istoriji", rekao je Dodik.

Istakao je da se Republika Srpska mora braniti svim raspoloživim sredstvima.

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"Kroz progon naših ljudi koji su branili Republiku Srpsku i kroz pravosuđe pokušavaju da nas desetkuju. Mnogi su završavali u Hagu, a onda su počeli da to rade putem sudova koje kontrolišu muslimani u Sarajevu", rekao je Dodik.

Sada je, kaže, dovoljno dignuti tri prsta i da se ide u zatvor, jer se time navodno vrijeđaju muslimani.

"Pa to što su oni pobili nas, to nikom ništa, je l'?. To se zaboravlja", rekao je Dodik, prenosi "Srna".