Dodik: Muslimani pokušavaju da spriječe budućnost srpskih povratnika

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta govori o tome da muslimani ponovo pokušavaju da učine ono što su činili nekoliko puta u istoriji - da desetkuju srpski narod i spriječe njegovu budućnost na ovim prostorima.
"To pokazuje da se oni polako rehabilituju i pokušavaju da učine isto ono što su činili nad srpskim narodom nekoliko puta u istoriji", rekao je Dodik.
Istakao je da se Republika Srpska mora braniti svim raspoloživim sredstvima.
BiH
Stevandić: Hitno reagovati na napad na srpske povratnike
"Kroz progon naših ljudi koji su branili Republiku Srpsku i kroz pravosuđe pokušavaju da nas desetkuju. Mnogi su završavali u Hagu, a onda su počeli da to rade putem sudova koje kontrolišu muslimani u Sarajevu", rekao je Dodik.
Sada je, kaže, dovoljno dignuti tri prsta i da se ide u zatvor, jer se time navodno vrijeđaju muslimani.
"Pa to što su oni pobili nas, to nikom ništa, je l'?. To se zaboravlja", rekao je Dodik, prenosi "Srna".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h2
BiH
4 h0
BiH
5 h0
BiH
6 h0
Najnovije
00
02
23
22
23
09
23
02
22
39
Trenutno na programu