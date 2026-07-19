Stevandić: Hitno reagovati na napad na srpske povratnike

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najoštrije je osudio napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta, te poručio da je potrebna hitna reakcija nadležnih.

"Ukoliko federalni organi ne preduzmu rigorozne mjere kakve Republika Srpska preduzima s ciljem zaštite bošnjačkih povratnika, lica koja napadaju Srbe kad-tad će morati da prođu kroz Republiku Srpsku gdje se neće imati gdje sakriti", rekao je Stevandić novinarima u Bijeljini, prenosi "Srna".

On je istakao da je najbolje da niko nikoga ne napada.

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"Mi drugim narodima garantujemo bezbjednost, ali ćemo tražiti bezbjednost i za naš narod. Nema sa tim pregovora i šale, mora se reagovati odmah", poručio je Stevandić.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je da su trojica Bošnjaka fizički napala srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

Selak je na "Iksu" objavio video-snimak napada, te naveo da su napadači Suvad i Muharem Bašić, te Hasan Rekić iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.