Logo

Stevandić: Hitno reagovati na napad na srpske povratnike

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 19:42

Komentari:

2
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najoštrije je osudio napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta, te poručio da je potrebna hitna reakcija nadležnih.

"Ukoliko federalni organi ne preduzmu rigorozne mjere kakve Republika Srpska preduzima s ciljem zaštite bošnjačkih povratnika, lica koja napadaju Srbe kad-tad će morati da prođu kroz Republiku Srpsku gdje se neće imati gdje sakriti", rekao je Stevandić novinarima u Bijeljini, prenosi "Srna".

On je istakao da je najbolje da niko nikoga ne napada.

Додик на обиљежавању у Горњем Јеловцу

Republika Srpska

Dodik: Ustaše su ubijanjem djece htjeli da nam ubiju budućnost

"Mi drugim narodima garantujemo bezbjednost, ali ćemo tražiti bezbjednost i za naš narod. Nema sa tim pregovora i šale, mora se reagovati odmah", poručio je Stevandić.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je da su trojica Bošnjaka fizički napala srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

Selak je na "Iksu" objavio video-snimak napada, te naveo da su napadači Suvad i Muharem Bašić, te Hasan Rekić iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

Srbi povratnici

Povratnici u FBiH

Komentari (2)

Više iz rubrike

Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

Odlazak stranih sudija i zakon o Ustavnom sudu BiH - uslov za imenovanje sudija iz Srpske

4 h

0
Тришић Бабић: Покушај да се укидањем конститутивности дође до бошњачке БиХ

BiH

Trišić Babić: Pokušaj da se ukidanjem konstitutivnosti dođe do bošnjačke BiH

5 h

0
Miloš Vučević

BiH

Vučević: Mučki napad na srpske povratnike mora biti najoštrije sankcionisan

6 h

0
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

BiH

Kovačević: Hvala Šefiku Džaferoviću na konciznim navodima

7 h

0

  • Najnovije

00

02

Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

23

22

Susret Đokovića i Ronaldinja zasjenio finale Mundijala - VIDEO

23

09

Poznat identitet dvojice poginulih mladića

23

02

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

22

39

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima