Starmer: Moj posao je završen

Kir Starmer je zvanično podnio ostavku na mjesto britanskog premijera, rekavši u svom posljednjem govoru da je njegov "posao završen".

Govoreći o svom mandatu, koji je trajao više od šest godina čelu Laburističke partije, Starmer je naglasio da je stranku "izvukao iz istorijskog poraza 2019. godine".

Starmer je, takođe, podsjetio da je on promijenio stranku tako da je bila spremna da se suoči sa zemljom i ubjedljivo je pobijedio na opštim izborima 2024. godine.

On je dodao da "Velika Britanija sada jača i pravednija" nego što je bilo prije njegovog dolaska.

Pominjući svog nasljednika, Endija Bernama, Starmer mu je poželio sreću, ponavljajući da ima njegovu punu podršku, prenosi Srna.