Peskov otkrio da li je Rusija u kontaktu sa Amerikom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija posljednjih dana nije imala kontakte na visokom nivou sa SAD, ali da su u toku tehnički kontakti između ruskog Ministarstva spoljnih poslova i američkog Stejt departmenta.

On je istakao da bi Moskva pozdravila razgovore između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, nakon što je Rubio ranije rekao da bi mogao da se sastane sa Lavrovom na marginama sastanka ministara spoljnih poslova ASEAN-a ove sedmice na Filipinima.

Peskov je ponovio da Rusija ostaje otvorena za dijalog i sa evropskim zemljama.

"Nikada nismo inicirali prekid odnosa", rekao je on novinarima.

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Peskov je napomenuo da je Kremlj primijetio da se vode razgovori među evropskim liderima o ponovnom pokretanju pregovora sa Rusijom.

On je dodao da se, ipak, u praksi to ne događa, prenosi Srna.