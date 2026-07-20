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Peskov otkrio da li je Rusija u kontaktu sa Amerikom

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:13

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija posljednjih dana nije imala kontakte na visokom nivou sa SAD, ali da su u toku tehnički kontakti između ruskog Ministarstva spoljnih poslova i američkog Stejt departmenta.

On je istakao da bi Moskva pozdravila razgovore između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, nakon što je Rubio ranije rekao da bi mogao da se sastane sa Lavrovom na marginama sastanka ministara spoljnih poslova ASEAN-a ove sedmice na Filipinima.

Peskov je ponovio da Rusija ostaje otvorena za dijalog i sa evropskim zemljama.

"Nikada nismo inicirali prekid odnosa", rekao je on novinarima.

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Peskov je napomenuo da je Kremlj primijetio da se vode razgovori među evropskim liderima o ponovnom pokretanju pregovora sa Rusijom.

On je dodao da se, ipak, u praksi to ne događa, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Amerika

Rusija

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