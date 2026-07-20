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Mladić (26) ispao iz vagona koji je jurio 120 km/h

20.07.2026 11:27

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Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.
Foto: Ingo Joseph/Pexels

Nakon sukoba sa putnikom u regionalnom vozu, mladi radnik obezbjeđenja (26) zadobio je teške povrede. Tom prilikom on je ispao iz vagona dok se kompozicija kretala brzinom od oko 120 kilometara na sat.

Niko nije mogao da pretpostavi da će rutinska kontrola karata u jednom regionalnom vozu na jugozapadu Njemačke prerasti u incident koji je šokirao zemlju.

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Sve je počelo kada se putnik (36) navodno posvađao sa željezničkim osobljem tokom kontrole karata. Situacija je brzo eskalirala, pa su pozvana dvojica radnika obezbjeđenja.

Među njima je bio i 26-godišnji mladić koji se našao u središtu tragedije.

Prema navodima tužilaštva, 36-godišnjak je napao radnika obezbjeđenja udarcima rukama i nogama. Tokom tuče, jedan posebno snažan udarac oborio je radnika obezbjeđenja (26) na pod.

Tada se dogodilo nezamislivo, vrata voza su popustila, a mladić je ispao iz vagona dok se voz kretao brzinom od oko 120 kilometara na sat u pravcu Karlsruea.

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Zadobio je izuzetno teške povrede. Njegovo stanje je i dalje kritično, ali ljekari navode da je stabilno, prenosi Deutschewelle.

Najveća misterija i dalje ostaje nerazjašnjena - kako su se vrata voza otvorila? Prvi rezultati istrage ukazuju na mogućnost da su vrata prethodno oštećena tokom sukoba, kada su učesnici tuče više puta udarali u njih.

Međutim, niko nije primjetio da su vrata pretrpjela oštećenja. Stručni vještak sada ispituje sve okolnosti kako bi utvrdio tačan uzrok njihovog otvaranja.

Ovaj slučaj otvara dodatna pitanja jer je osumnjičeni 36-godišnjak i ranije bio osuđivan za nasilna krivična djela, a iz zatvora je pušten uslovno.

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(Telegraf.rs)

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