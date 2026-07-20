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U sudaru automobila i električnog trotineta povrijeđena jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 10:14

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Саобраћајна несрећа у Сарајеву.
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Sarajevu povrijeđena je jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila u 07:45 sati.

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- Učestvovali su motorno vozilo i električni trotinet. Jedno lice upućeno na ukazivanje ljekarske pomoći - potvrđeno je iz MUP-a za "Avaz".

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

sudar

povrijeđeni

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