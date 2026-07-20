U sudaru automobila i električnog trotineta povrijeđena jedna osoba

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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Sarajevu povrijeđena je jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila u 07:45 sati. Hronika Oluja napravila haos u BiH: Bilbord pao na ženu, završila na hirurgiji - Učestvovali su motorno vozilo i električni trotinet. Jedno lice upućeno na ukazivanje ljekarske pomoći - potvrđeno je iz MUP-a za "Avaz".

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