U sudaru automobila i električnog trotineta povrijeđena jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Sarajevu povrijeđena je jedna osoba.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila u 07:45 sati.
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- Učestvovali su motorno vozilo i električni trotinet. Jedno lice upućeno na ukazivanje ljekarske pomoći - potvrđeno je iz MUP-a za "Avaz".
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