Svaki komad odjeće obično ima do pet osnovnih znakova, ali većina ljudi ne zna šta oni predstavljaju, a to često znači da ga peremo pogrešno, skraćujemo mu trajanje ili ga oštećujemo bez potrebe.

Šta znači oznaka trougla na etiketi?

Dok je simbol kadice sa vodom prilično intuitivan i označava maksimalnu dozvoljenu temperaturu pranja, drugi znak redovno zbunjuje mnoge – trougao. Iako se pojavljuje na većini etiketa, malo ko zna njegovo značenje, a upravo taj znak govori sve o tome da li se smije koristiti izbjeljivač.

Prazan trougao znači da je odjeću dozvoljeno izbjeljivati, precrtani trougao označava strogu zabranu izbjeljivanja, a ako se unutar trougla nalaze dvije dijagonalne linije ili je ispisano „CL“ sa krstićem, dozvoljeno je isključivo korišćenje izbjeljivača bez hlora.

Salah San, rukovodilac marketinga proizvoda u brendu „Beko“, objasnio je za „Ekspres“ da nepoznavanje simbola često dovodi do oštećene odjeće:

„Svi smo barem jednom ubacili čitavu gomilu veša u mašinu bez razmišljanja, ali to zaista može da naškodi odjeći. Sve što treba da znamo već piše na etiketama. Ako razumijemo simbole, izbjeći ćemo greške i osigurati da odjeća duže izgleda dobro.“

Pored trougla, etikete obično sadrže i druge važne simbole. Onaj za pranje liči na kadicu sa vodom i pokazuje na kojoj temperaturi treba prati određeni komad. Brojevi označavaju stepene, dok tačkice predstavljaju temperaturne nivoe: jedna tačka je 30 stepeni Celzijusa, a šest tačaka 95 stepeni.

Ako se uz simbol nalazi jedna crta, odjeća se može prati i sušiti u programu koji nježnije postupa sa tkaninom, dok dvije crte označavaju program za osjetljivo pranje.

Simbol peglanja izgleda kao klasična pegla i takođe koristi sistem tačkica za označavanje maksimalne temperature: jedna tačka označava nisku temperaturu, dvije srednju, a tri visoku. Ako je pegla precrtana, odjeća se ne smije peglati, a znak sa krstićem ispod nje znači da se ne smije koristiti para.

Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat. Prazan kvadrat dozvoljava sušenje u mašini za sušenje na svim temperaturama, kvadrat sa kružićem u sredini predstavlja sušenje u sušilici, dok precrtani kružić znači da je to zabranjeno. Crna tačka u sredini označava sušenje bez toplote, kvadrat sa crtom u sredini znači sušenje položeno ravno (idealno za vunu), a kvadrat sa dvije dijagonalne linije označava sušenje u sjeni.

Postoji i simbol za profesionalno čišćenje, prikazan kao krug. Prazan krug znači da je odjeća sigurna za hemijsko čišćenje, a kada je precrtan, to označava da se ne smije nositi na hemijsko čišćenje.

Ključno za dugotrajnost odjeće

San zaključuje da je razumijevanje ovih simbola ključno za dugotrajnost odjeće.

„Ne želite tek nakon pranja da shvatite da ste omiljeni vuneni džemper uništili previsokom temperaturom. Ako odvojite veš prema bojama i simbolima njege, uštedjećete novac, vrijeme i živce, a odjeća će trajati mnogo duže“, poručio je on, prenosi Kurir