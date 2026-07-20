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Trik sa aluminijskom folijom čini čuda u mašini: Evo šta trebate uraditi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:07

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Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Trik koji je osvojio internet smanjiće vrijeme koje provodite peglajući. Ne zahtijeva ulaganje, a rezultati su iznenađujuće dobri.

Sve što vam je potrebno jeste obična aluminijumska folija. Od nje oblikujte dvije ili tri kuglice približne veličine teniske lopte. Bitno je da budu čvrsto i gusto smotane kako se ne bi raspale tokom rada mašine.

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Kada ih jednom napravite, služiće vam mjesecima što je odličan način da dodatno uštedite.

U čemu je trik?

Ove male metalne kuglice djeluju kao da prave pravi kućni čarobni trik.

U mašini za pranje veša:

Kuglice pomažu da se odjeća lakše razdvaja tokom okretanja bubnja. Na taj način deterdžent bolje dopire do svakog vlakna, pa se prljavština efikasnije uklanja.

U sušilici:

Pošto aluminijum odlično provodi struju, kuglice preuzimaju na sebe statički elektricitet koji se stvara trenjem tkanina. Time sprečavaju da veš postane krut, naelektrisan ili izgužvan, pa iz mašine izlazi mekši i vidno manje zgužvan.

Kao bonus, mnogi tvrde da vam uz ovaj trik omekšivač gotovo da i ne treba, jer kuglice mehanički omekšavaju tkanine i eliminišu statiku.

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Praktični savjet

Za standardnu količinu veša dovoljno je ubaciti dvije do tri kuglice.

Ako perete deblje tkanine poput frotira ili vune, slobodno dodajte još jednu. Isprobajte i vrlo je moguće da će vam pegla od tog trenutka ostati potpuno zaboravljena.

(Ona.rs)

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Tagovi :

pegla

Odjeća

aluminijska folija

veš mašina

pranje veša

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