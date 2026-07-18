Kako odabrati pravu veličinu grudnjaka?

Autor:ATV redakcija
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Za mnoge žene pravi je izazov pronaći odgovarajući grudnjak. Problem često predstavljaju naramenice koje stalno spadaju, korpe koje se odvajaju od tijela ili grudi koje pri svakom pokretu izlaze iz grudnjaka.
Većina to pripisuje istrošenom donjem vešu ili lošem kvalitetu materijala, ali stručnjaci upozoravaju da je pravi problem često mnogo jednostavniji – pogrešno odabrana veličina grudnjaka.
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Procjenjuje se da čak osam od deset žena nosi grudnjak koji im ne odgovara.
Posljedice nisu samo estetske. Neodgovarajući model može izazvati bolove u ramenima i leđima, loše držanje tijela, neprijatan pritisak na grudni koš i osjećaj nelagodnosti tokom cijelog dana.
Dobar grudnjak ne bi trebalo da bude komad odjeće koji jedva čekate da skinete čim dođete kući. Naprotiv, pravilno odabran model gotovo da se i ne osjeća tokom nošenja.
Mnoge žene godinama kupuju istu veličinu, iako se tijelo prirodno mijenja.
Trudnoća, dojenje, promjene tjelesne težine, hormoni i starenje mogu značajno uticati na oblik i veličinu grudi.
Zbog toga stručnjaci preporučuju da se mjere uzmu najmanje jednom godišnje ili nakon većih promjena tjelesne težine.
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Malo ko zna da najveću potporu grudima ne pružaju naramenice, već pojas koji obuhvata grudni koš.
Ako je on previše labav, gotovo sva težina prenosi se na ramena, što može izazvati bol i neugodno zatezanje.
Za pravilno mjerenje potrebni su samo krojački metar i ogledalo.
Najbolje je da mjerenje obavite u tankom, nepostavljenom grudnjaku ili modelu sa blagom postavom.
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Prvo izmjerite obim ispod grudi. Metar postavite neposredno ispod grudi, blago ga zategnite i nakon izdaha očitajte rezultat.
Zatim izmjerite obim preko grudi, tako što ćete metar postaviti preko njihovog najšireg dijela, vodeći računa da bude potpuno ravan i da nije previše zategnut.
Razlika između ova dva mjerenja određuje veličinu korpe prema tabeli proizvođača.
Na primjer, ako je obim ispod grudi 84 centimetra, a preko grudi 101 centimetar, razlika iznosi 17 centimetara, što prema pojedinim tabelama odgovara korpi F.
U tom slučaju odgovarajuća veličina grudnjaka bila bi 75F.
Treba imati na umu da različiti proizvođači koriste različite tabele veličina, pa je uvijek korisno provjeriti njihove preporuke.
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Čak i kada pravilno izmjerite grudi, može se dogoditi da jedna veličina gotovo odgovara, ali ipak nije idealna.
U takvim slučajevima mogu pomoći takozvane sestrinske veličine.
To su veličine koje imaju isti volumen korpe, ali različit obim.
Na primjer:
Pravilo je jednostavno:
Upravo ovaj trik često pomaže da pronađete grudnjak koji pristaje mnogo bolje od standardno odabrane veličine, prenosi Dnevno.
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