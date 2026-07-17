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Jedan simptom nakon ujeda ose je ozbiljan znak za uzbunu: Idite odmah u Hitnu

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 16:04

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Детаљан снимак изблиза осе која се одмара на зеленој стабљици у природном окружењу, приказујући њене карактеристике.
Foto: Skyler Ewing/Pexels

Ljeto na otvorenom može imati svoju mračnu stranu. Roštilj, plaža i najezda insekata idu zajedno. Blizak susret sa osom, pčelom ili stršljenom obično se završi bolno. Dok kod većine ljudi ostane samo crvenilo, kod nekih to malo crvenilo preraste u situaciju opasnu po život.

Ako vas insekt ubode u ruku, a grlo iznenada počne da otiče, to nije obična reakcija. To je alarm. Ostalo vam je minuta, ne sati, da stignete do hitne pomoći.

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Šta je normalna reakcija i kada ubod ose obično prođe za par sati?

Kad vas ubode osa ili pčela, jak bol, peckanje i svrab su očekivani. Ubrzo iskoči mala, tvrda, crvena izbočina. Za to je kriv histamin koji tijelo oslobodi. Ova reakcija se sama povlači za nekoliko sati, najviše dan ili dva.

Hladan oblog, antiinflamatorna krema iz apoteke i malo strpljenja obično su sve što vam treba. Led stavljajte umotan u krpu, nikada direktno na kožu.

Ponekad se javi izražena lokalna reakcija. Otok tada može da pokrije i deset centimetara oko mesta uboda. Izgleda zastrašujuće i traje duže, ponekad i do nedjelju dana. Nije opasan po život, ali svratite do ljekara. Vjerovatno će vam prepisati antihistaminike.

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Simptom koji nikada ne smijete da ignorišete

Anafilaktički šok je teška, sistemska alergijska reakcija. Prvi i najjasniji alarm je otok lica, usana, jezika ili grla. I to bez obzira na to gde vas je insekt zapravo ubo.

Ako vas je osa ubola u nogu, a vrat počne da otiče ili osećate da teško gutate i dišete, nemate vremena za razmišljanje. Zovite hitnu pomoć odmah.

Kada ubod insekta postaje hitan slučaj

Potražite hitnu medicinsku pomoć čim primetite neki od ovih znakova:

  • Otežano disanje ili zviždanje u grudima
  • Jaka vrtoglavica, mučnina ili nesvestica
  • Crvene mrlje ili otok po cijelom tijelu, ne samo na mestu uboda
  • Blijeda koža i ubrzan puls
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Ovi simptomi znače da alergijska reakcija na ubod zahvata cijelo tijelo. Prema podacima o ubodima insekata i anafilaksi, kod osjetljivih osoba ovakva reakcija može nastupiti u roku od nekoliko minuta.

Kada rana počne da gnoji i pulsira

Čak i ako niste alergični na otrov, problem može da dođe kasnije. U obliku bakterijske infekcije. Ako poslije nekoliko dana mjesto uboda počne da se zagrijava, pulsira od bola i otok naglo raste, to je znak da nešto nije u redu.

Otok veći od pesnice i gnoj koji curi iz rane traže ljekara. Posebno pazite na crvene pruge koje se šire od mesta uboda ka srcu. To je ozbiljan znak infekcije. Traži pregled i antibiotike što prije, dok se komplikacije ne razmašu.

(Krstarica)

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ubod ose

alergija

simptomi alergije

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