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Biće svega: Objavljena vremenska prognoza do kraja mjeseca

Autor:

Stevan Lulić
17.07.2026 16:44

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do kraja mjeseca jula, prema kojoj će biti svega, odnosno očekuje nas promjenjivo vrijeme.

Za zadnji radni dan ove sedmice, 17. jul, prognozira se stabilno vrijeme, vedro sa visokim temperaturama.

Međutim, već subota donosi značajnu promjenu.

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"Živa u termometru bi se na jugu zemlje mogla penjati i do 39 stepeni. Od subote, osim sunčanih perioda i promjenjive naoblake, ponovo se moramo prilagođavati nestabilnom vremenu te čestim pljuskovima i grmljavini", kažu u FHMZ.

Veće nestabilnosti, dodaju meteorolozi, izgledne su u Posavini i u centralnim planinskim područjima. Na krajnjem jugu mogućnost za padavine je znatno manja.

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"Minimalne temperature variraće uglavnom između 17 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature između 27 i 34, na području Hercegovine od 33 do 38 stepeni", ističe se u prognozi.

Stabilnije vremenske prilike očekuju se u zadnjoj sedmice ovog mjeseca.

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"Preovladavaće umjereno oblačno i djelimično sunčano uz temperature koje će biti u granicama ili nešto iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 14 i 20 u Bosni do 23 u Hercegovini, najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 35 stepeni Celzijusa u Hercegovini", zaključio je FHMZ.

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Vremenska prognoza

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Vrijeme

Prognoza do kraja jula

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