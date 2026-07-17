Minić: OK Fest zaslužuje institucionalnu podršku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je danas "OK festu" koji je počeo na Tjentištu i istakao da ovaj festival zaslužuje institucionalnu podršku budući da ga posjete ljudi sa svih kontinenata.

Minić je rekao da je nekada sa organizatorom festivala Dubravkom Suvarom bio dio organizacije i davao mladalačku podršku, a da je sada ta podrška institucionalna.

Društvo Autoputevi Srpske objavili grafiku i upozorili vozače

On je naveo da "OK fest" zaslužuje da svi segmenti vlasti budu prisutni i pruže podršku festivalu, za koju je rekao da se pruža u kontinuitetu, i to ne samo za održavanje festivala nego i za infrastrukturu.

Napomenuo je da je priča o ovom festivalu priča o Republici Srpskoj jer je započela kao ideja o druženje mladih, a prerasla je u festival poznat u cijelom svijetu.

"Ovo su ambasadori Republike Srpske jer imamo prisutne ljude iz Brazila i sa svih kontinenata", istakao je Minić.

On je naveo da će poslije posjete otvaranju festivala posjetiti mjesto izgradnje jednog dijela infrastrukture, uvjeren da će ovaj dio Srpske biti jedna od svjetskih destinacija.

Organizator "OK festa" Dubravko Suvara rekao je da je danas otvoren 12. po redu festival ali prvi koji je posjetio premijer Republike Srpske.

"To predstavlja potvrdu našeg rada, ali i momenat da imamo ljude koji imaju senzibilitet za ovu vrstu događaja", kaže Suvara.

Republika Srpska Minić: Ugostiteljski objekti NP 'Sutjeska' dati u zakup, a ne koncesiju

Ukazao je da su organizatori kao najveći nedostatak isticali lošu infrastrukturu, ali da smatra da će i to biti riješeno kako treba, što će olakšati uslove organizacije ovakvih događaja, prenosi "Srna".

Očekuje da festival za četiri dana trajanja posjeti oko 30.000 ljudi, naglasivši da najviše dolaze ljudi iz regiona, a od 20 do 30 odsto su ljudi iz inostranstva, sa svih kontinenata.

Suvara je naveo da je program internacionalizovan s obzirom na međunarodne zvijezde koje na njemu učestvuju.