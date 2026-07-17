Logo

Minić: OK Fest zaslužuje institucionalnu podršku

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 16:06

Komentari:

0
Саво Минић на Тјентишту
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je danas "OK festu" koji je počeo na Tjentištu i istakao da ovaj festival zaslužuje institucionalnu podršku budući da ga posjete ljudi sa svih kontinenata.

Minić je rekao da je nekada sa organizatorom festivala Dubravkom Suvarom bio dio organizacije i davao mladalačku podršku, a da je sada ta podrška institucionalna.

Аутопутеви Републике Српске-13092025

Društvo

Autoputevi Srpske objavili grafiku i upozorili vozače

On je naveo da "OK fest" zaslužuje da svi segmenti vlasti budu prisutni i pruže podršku festivalu, za koju je rekao da se pruža u kontinuitetu, i to ne samo za održavanje festivala nego i za infrastrukturu.

Napomenuo je da je priča o ovom festivalu priča o Republici Srpskoj jer je započela kao ideja o druženje mladih, a prerasla je u festival poznat u cijelom svijetu.

"Ovo su ambasadori Republike Srpske jer imamo prisutne ljude iz Brazila i sa svih kontinenata", istakao je Minić.

On je naveo da će poslije posjete otvaranju festivala posjetiti mjesto izgradnje jednog dijela infrastrukture, uvjeren da će ovaj dio Srpske biti jedna od svjetskih destinacija.

Organizator "OK festa" Dubravko Suvara rekao je da je danas otvoren 12. po redu festival ali prvi koji je posjetio premijer Republike Srpske.

"To predstavlja potvrdu našeg rada, ali i momenat da imamo ljude koji imaju senzibilitet za ovu vrstu događaja", kaže Suvara.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Ugostiteljski objekti NP 'Sutjeska' dati u zakup, a ne koncesiju

Ukazao je da su organizatori kao najveći nedostatak isticali lošu infrastrukturu, ali da smatra da će i to biti riješeno kako treba, što će olakšati uslove organizacije ovakvih događaja, prenosi "Srna".

Očekuje da festival za četiri dana trajanja posjeti oko 30.000 ljudi, naglasivši da najviše dolaze ljudi iz regiona, a od 20 do 30 odsto su ljudi iz inostranstva, sa svih kontinenata.

Suvara je naveo da je program internacionalizovan s obzirom na međunarodne zvijezde koje na njemu učestvuju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Tjentište

Nektar OK Fest Tjentište

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

Društvo

Autoputevi Srpske objavili grafiku i upozorili vozače

3 h

0
Новац

Društvo

Nezaposlenima u dijelu BiH odobreno po 950 KM na 12 mjeseci

3 h

0
Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град

Društvo

Stižu pljuskovi i nevrijeme: Temperature do 39 stepeni, moguć i grad

4 h

0
овце стадо животиње

Društvo

Folksvagen angažovao 100 ovaca: Sprema se otkaz za 100.000 radnika

4 h

0

  • Najnovije

19

03

Doživotna kazna zatvora za ubistvo majke: Ubadao je nožem, pa makazama

18

58

Centralne vijesti, 17.07.2026.

18

57

Vic dana: Rakija za braću

18

46

Hrvatska: U hotelu napravio račun od 650 evra, pa pobjegao

18

41

Most vrijedan 11 miliona KM spaja raftere sa Tare sa Tjentištem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima