Državljanki Srbije zabranjen ulazak u EU zbog krađe ležaljki i suncobrana

Krivična prijava i zabrana ulaska u Evropski ekonomski prostor izrečeni su državljani Srbije, nakon što je osumnjičena za krađu suncobrana i tri ležaljke.

Kako je saopštila Policijska uprava zadarska, kriminalističku istragu proveli su službenici Policijske stanice Biograd zbog sumnje da je počinila krivično djelo krađe.

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Prema navodima policije, žena je u nedjelju, 12. jula, oko 14 sati iz dvorišta kuće u Svetom Petru, čiji je vlasnik 59-godišnji muškarac, odnijela jedan suncobran i tri ležaljke.

Osumnjičena je uhapšena tri dana kasnije na području Sukošana, a policija je kod nje pronašla ukradene predmete koji će biti vraćeni vlasniku.

Protiv nje će nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru biti podnesena krivična prijava zbog krađe.

Pored toga, na osnovu Zakona o strancima doneseno je rješenje o njenom protjerivanju iz Evropskog ekonomskog prostora, uz zabranu ulaska i boravka u trajanju od jedne godine.

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Policija je saopštila i da je prekršajno sankcionisana jer nije prijavila kratkotrajni boravak u Hrvatskoj u zakonom propisanom roku.

(Indeks.hr)