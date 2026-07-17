Logo

Državljanki Srbije zabranjen ulazak u EU zbog krađe ležaljki i suncobrana

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 16:52

Komentari:

0
Држављанки Србије забрањен улазак у ЕУ због крађе лежаљки и сунцобрана
Foto: Envato/travnikovstudio

Krivična prijava i zabrana ulaska u Evropski ekonomski prostor izrečeni su državljani Srbije, nakon što je osumnjičena za krađu suncobrana i tri ležaljke.

Kako je saopštila Policijska uprava zadarska, kriminalističku istragu proveli su službenici Policijske stanice Biograd zbog sumnje da je počinila krivično djelo krađe.

Временска прогноза, вријеме

Društvo

Biće svega: Objavljena vremenska prognoza do kraja mjeseca

Prema navodima policije, žena je u nedjelju, 12. jula, oko 14 sati iz dvorišta kuće u Svetom Petru, čiji je vlasnik 59-godišnji muškarac, odnijela jedan suncobran i tri ležaljke.

Osumnjičena je uhapšena tri dana kasnije na području Sukošana, a policija je kod nje pronašla ukradene predmete koji će biti vraćeni vlasniku.

Protiv nje će nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru biti podnesena krivična prijava zbog krađe.

Pored toga, na osnovu Zakona o strancima doneseno je rješenje o njenom protjerivanju iz Evropskog ekonomskog prostora, uz zabranu ulaska i boravka u trajanju od jedne godine.

олимпијски базен

Svijet

Djevojčica (11) preminula na bazenu nakon što joj se zaplela kosa: Roditelji odlučili da doniraju organe

Policija je saopštila i da je prekršajno sankcionisana jer nije prijavila kratkotrajni boravak u Hrvatskoj u zakonom propisanom roku.

(Indeks.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

zabrana ulaska u EU

Krađa

suncobrani

ležaljka

Komentari (0)

Pročitajte više

Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

Gradovi i opštine

Ekspresna reakcija Civilne zaštite nakon nevremena u Zvorniku

2 h

0
Менза у Студентском центру Никола Тесла у Бањалуци

Banja Luka

Za tri marke sva tri obroka: Sve pogodnosti SC u Banjaluci

2 h

1
Crna Gora more

Region

Nova pravila za turiste u Herceg Novom: Evo šta je zabranjeno

2 h

0
Уведена два нова права за грађане Републике Српске

Društvo

Uvedena dva nova prava za građane Republike Srpske

2 h

5

Više iz rubrike

Crna Gora more

Region

Nova pravila za turiste u Herceg Novom: Evo šta je zabranjeno

2 h

0
Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.

Region

Strpale zlatne lančiće u torbe i pobjegle iz zlatare: Uhapšene dvije žene u Crnoj Gori

3 h

0
Прогностички модел Марка Чубрила

Region

Opasnost može biti velika: Nova prognoza bi mogla razočarati one koji idu na odmor

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Skandal u komšiluku: Policajci imali odnos u službenom autu, muž pronašao snimke

3 h

0

  • Najnovije

19

03

Doživotna kazna zatvora za ubistvo majke: Ubadao je nožem, pa makazama

18

58

Centralne vijesti, 17.07.2026.

18

57

Vic dana: Rakija za braću

18

46

Hrvatska: U hotelu napravio račun od 650 evra, pa pobjegao

18

41

Most vrijedan 11 miliona KM spaja raftere sa Tare sa Tjentištem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima