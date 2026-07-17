Nova pravila za turiste u Herceg Novom: Evo šta je zabranjeno

Ukoliko planirate odmor u Crnoj Gori, u nastavku teksta pročitajte koja nova pravila su stupila na snagu u poznatom turističkom gradu.

U Herceg Novom stupila je na snagu odluka o zabrani šetnje ulicama u kupaćem kostimu i zabrani zadržavanja i kampovanja na zelenim površinama, prvenstveno u parku ispod Titove vile.

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Odluku o komunalnom redu nedavno je donijela Skupština opštine Herceg Novi, a na snagu je stupila juče, kada su postavljene table sa obavještenjima.

Zamjenik načelnice Službe za komunalnu policiju i inspekcijski nadzor Darko Klasić kaže da odluka o zabrani korišćenja parka na dosadašnji način, ali i o zabrani kretanja gradskim ulicama u kupaćim kostimima, mora da se primjenjuje.

Postavljanje informativnih tabli

Klasić je rekao da odluka od danas počinje da se sprovodi, prije svega postavljanjem informativnih tabli.

"Ranije smo upozoravali građane, odnosno nalagali im da se obuku ukoliko nemaju gornji dio odjeće, što se najčešće dešavalo u centralnom dijelu grada, na Trgu Nikole Đurkovića, Trgu Bela Vista i na platou ispred Opštine. Razumijemo ljude po ovim vrućinama, ali takvo ponašanje nije dozvoljeno u skladu sa odlukom. Do sada nismo sankcionisali takva lica, već smo izdavali upozorenja", rekao je Klasić, prenosi portal RTCG.

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Zabranjeno kampovanje

Dodao je da je, nakon što je eukaliptus ograđen i zaštićen, odlukom koja je stupila na snagu zabranjeno i kampovanje u parku ispod Titove vile.

"Podsjetiću da je park Titove vile sporazumom ustupljen Opštini Herceg Novi od strane Instituta 'Dr Simo Milošević' i da je nakon toga postao javna površina. Na toj javnoj površini postoje pravila ponašanja. Jutros smo imali negodovanje turista koji su godinama navikli da ovdje provode vrijeme. Danas nisu imali razumijevanja, uglavnom je bilo negodovanja, ali incidenata nije bilo. Moraju da prihvate da je ovaj park namijenjen za druge stvari, a ne za kampovanje, roštiljanje, postavljanje plažnog mobilijara, stolova za masažu i slično", kazao je Klasić.

(Tanjug)