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Izraelci napadnuti u Budvi: Letjele stolice zbog Palestine

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 13:58

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ЦГ Будва туризам море
Foto: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Grupa izraelskih turista tvrdi da je u Budvi doživjela napad kada ih je, prema njihovim navodima, više mladića vrijeđalo, udaralo i gađalo stolicama.

U Budvi je u subotu napadnuta grupa Izraelaca, a detalje incidenta za izraelski javni servis KAN prenio je jedan od napadnutih državljana.

"Više od deset mladića nas je vrijeđalo, udaralo nogama i gađalo stolicama", ispričao je on.

Prema njegovim riječima, jedan od napadnutih muškaraca zadobio je prelom vilice, dok se druga osoba onesvijestila usljed težine povreda.

Ovo je drugi incident u Crnoj Gori u kratkom periodu. Početkom mjeseca, izraelski portal N12 prenio je da je grupa izraelskih turista u Plavu bila izložena uznemiravanju od strane dvojice mještana.

Na snimku koji je zabilježio jedan od napadača čuje se kako se obraća turistima riječima: "Pravite pauzu od genocida? Ne bi trebalo da putujete, ostanite u mjestu koje zovete Izrael", rekao je jedan od napadača.

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Crna Gora

Budva

fizički napad

Izrael

Palestina

Policija

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