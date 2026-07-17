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Ministarstvo uplatilo doprinose za 80 demobilisanih boraca

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 14:49

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske uplatilo je doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 demobilisanih boraca, čime su stekli uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ministarstvo nastavlja kontinuirane aktivnosti na uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanim borcima za period od 1. januara 1996. do 29. septembra 2000. godine.

Riječ je o demobilisanim borcima koji su navršili 65 godina života, a kojima nedostaje staž osiguranja za navedeni period kako bi ispunili zakonom propisani minimalni uslov od 15 godina staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Provjerom je utvrđeno da je u prvih šest mjeseci 2026. godine ukupno 80 demobilisanih boraca, koji imaju 65 i više godina života, ispunilo uslove za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Po tom osnovu uplaćeno je 42.767,39 KM.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim provjerama demobilisanih boraca koji navršavaju 65 godina života. Za sva lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove biće obezbijeđena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će im biti omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju, saopšteno je iz resornog ministarstva.

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Tagovi :

demobilisani borci

Vlada Republike Srpske

saopštenje

uplaćeni doprinosi

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

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