Svjedočanstvo Nataše Stanković o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi

„Kada se rodio, dobila sam brata koji je oplemenio svaki momenat mog života, ne samo moj, nego cijele moje porodice ali i Banjaluke", rekla je u svjedočanstvu Nataša Stanković o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi.

Nataša Stanković priča priču o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi, bratu, sinu, glumcu, sanjaru i prijatelju koji je volio život i ljude, a kojeg su iskreno i snažno voljeli svi čije je živote dotakao i u njima ostavio neizbrisiv trag.

U prvoj postavci predstave „Mali princ“ DIS pozorišta mladih igrao je Pilota – onoga koji gleda zvijezde i čuva svijet djetinjstva, mašte i nade. Među prijateljima i svima koji su ga poznavali ostao je zauvijek upamćen upravo kao njihov „Mali princ“.

Vladimir Kezić Keza

Poginuo je svega nekoliko mjeseci prije završetka rata, ali njegova vedrina i neiscrpna energija i danas žive u sjećanjima porodice i prijatelja, u gradu i pozorištu kojem je pripadao, kao i kroz festival i fondaciju koji nose njegovo ime. Njemu u čast ustanovljena je i nagrada za životno djelo u oblasti umjetnosti, koja takođe nosi njegovo ime.

Kompletno svedočanstvo dostupno je na linku