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Svjedočanstvo Nataše Stanković o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 10:26

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Наташа Станковић свједочење
Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

„Kada se rodio, dobila sam brata koji je oplemenio svaki momenat mog života, ne samo moj, nego cijele moje porodice ali i Banjaluke", rekla je u svjedočanstvu Nataša Stanković o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi.

Nataša Stanković priča priču o „Malom princu“ – Vladimiru Keziću Kezi, bratu, sinu, glumcu, sanjaru i prijatelju koji je volio život i ljude, a kojeg su iskreno i snažno voljeli svi čije je živote dotakao i u njima ostavio neizbrisiv trag.

U prvoj postavci predstave „Mali princ“ DIS pozorišta mladih igrao je Pilota – onoga koji gleda zvijezde i čuva svijet djetinjstva, mašte i nade. Među prijateljima i svima koji su ga poznavali ostao je zauvijek upamćen upravo kao njihov „Mali princ“.

Владимир Кезић Кеза
Vladimir Kezić Keza

Poginuo je svega nekoliko mjeseci prije završetka rata, ali njegova vedrina i neiscrpna energija i danas žive u sjećanjima porodice i prijatelja, u gradu i pozorištu kojem je pripadao, kao i kroz festival i fondaciju koji nose njegovo ime. Njemu u čast ustanovljena je i nagrada za životno djelo u oblasti umjetnosti, koja takođe nosi njegovo ime.

Kompletno svedočanstvo dostupno je na linku

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Nataša Stanković

Memorijalni centar Srpske

svjedočenje

Mali princ

Vladimir Kezić Keza

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