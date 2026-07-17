Za sufinansiranje studentskih filmova 130.900 KM

Audio-vizuelni centar Republike Srpske potpisaće danas ugovore za sufinansiranje šest studentskih završnih filmova za koje je izdvojio 130.900 KM.

Iz Audio-vizuelnog centra Republike Srpske najavljeno je da će ugovore u 10.00 časova potpisati direktor Centra sa dobitnicima javnog konkursa za sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova.

Sa 25.600 KM podržano je "Pomračenje" reditelja Branislava Stošića, "Vuna" reditelja Matije Purkovića sa 23.800 KM, a "Na rubu", reditelja Kolje Vasića sa 24.500 KM.

Podršku od 18.000 KM dobila je i "Markova priča" reditelja Davida Jelića, "Svrha života", autora Simone Špirko 20.000 KM i "Sve što nije moje" reditelja Lee Tošić 19.000 KM, prenosi Srna